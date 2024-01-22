好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

好市多(Costco)。美聯社

好市多 (Costco)每年賣出成千上萬種產品，若將售出的10億捲科克蘭招牌(Kirkland Signature)衛生紙、數億隻雞、超過一噸半的金條以及公司的其他銷售額加起來，好市多在2023財政年度的產品消售額，達到了2377億元。

很多人都會認為，好市多的高利潤 ，是源自公司庫存流行商品的決定；但零售業 裡的人都知道，靠商品保持高利潤是有多困難，尤其是那些容易買到的商品，而且好市多將定價降低，鼓勵大量購買，代表著公司只能賺取微薄的利潤。

如果只考慮商品銷售和成本，好市多2023財政年度的調整後毛利率僅為10.6%；如果加上行銷和一般管理費用，再加上付稅，好市多在2023年的利潤降至2.6%。

事實證明，好市多成功的秘密，其實是來自一個被顧客視為理所當然的簡單決定。2023年總利潤62.9億元的73%，也就是約45.8億元與產品銷售毫無關係，而是來自顧客為了要能進入好市多消費，每年支付的會員費。

目前好市多的普通金星會員，會費每年60元，其中包括兩張可提供給家庭成員使用的副卡，以及在好市多網站消費的權力；最高等級的黑鑽卡會員，每年會費為120元，其中包括多項服務的優惠和折扣，以及在多數消費皆可獲得2%年度獎勵。

好市多六年來始終未調整會費，許多會員如今都預期好市多將會著手調漲；好市多過去通常每五年左右會調漲價格，關鍵是要確保任何價格調漲，都能在高費用帶來的額外收入，與客戶因成本變高而選擇不續訂會員的風險間，找到適當的平衡。

好市多的會員模式在創立之初，是一大創新，但其做法又很合理：一旦客戶花錢購買入店權限，他們就會充分利用這權限，再加上好市多設法留住顧客進店消費的其他策略，使得好市多幾十年來都能保持競爭優勢。