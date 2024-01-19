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賀龍年 星巴克推三款新杯

編譯尤寶琪／即時報導
星巴克幾乎每個節日都有相對應的杯子搭配，2024年頭兩項慶祝活動也不例外，推出了大批商品。美聯社
星巴克幾乎每個節日都有相對應的杯子搭配，2024年頭兩項慶祝活動也不例外，推出了大批商品。美聯社

星巴克幾乎每個節日都有相對應的杯子搭配，2024年頭兩項慶祝活動也不例外，推出了大批商品；或許有不少粉絲，是為了星巴克的季節菜單而來，但對多數粉絲來說，星巴克的假日主題杯，同樣令人興奮，迫不及待想入手。

從夏季的陽光花卉設計，到聖誕佳節時期、靈感來自水晶聖誕樹裝飾品的馬克杯，新限量版星巴克商品，不斷被搶購一空，甚至還可能會被轉手賣給收藏家。而在最近，星巴克推出針對農曆新年和情人節的兩個系列限量杯。

農曆新年全球各地都有人慶祝，在中國文化中被認為是一年中最重要的節日；根據星巴克新聞稿，農曆新年限量產品將包括冷飲杯、馬克杯和玻璃杯，每一款杯子的設計都以2024年的生肖「木龍」為主。

情人節系列同樣包括了一系列冷飲杯、馬克杯和玻璃杯，且全部採用粉紅、紅色和淺藍色裝飾，並帶有花卉或心形圖案的設計；兩個系列中的所有商品，都會在全國範圍販售，價格則低於25元；與星巴克任何一款假日杯都一樣，都是限量限時發行，賣完就沒有了。

假日杯雖然是星巴克最著名的週邊產品，但該公司同時也與全國各地藝術家合作設計杯子；星巴克藝術家系列，目前已推出第四個系列；今年的藝術家系列杯，則是由來自西雅圖的特林吉特(Tlingit)原住民藝術家艾莉森．布雷姆納 (Alison Bremner)所創作，將會與農曆新年和情人節杯款一起推出。

這款杯子的設計靈感，來自於她阿拉斯加土著祖先使用的藝術形式，並將其與自身當代生活中的符號和圖像混合在一起而成；這三款新藝術家杯，包括陶瓷杯、不銹鋼杯和冷杯，僅將會在特地地點售出。

星巴克 原住民 西雅圖

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