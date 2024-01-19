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Rudolph、pokemon…搞笑交通標語 聯邦要各州2026年前撤銷

編譯俞仲慈／綜合報導
聯邦公路管理局已公布新規範，要求電子看板避免使用流行語或搞笑，以免分散駕駛人注意力。(美聯社)
聯邦公路管理局已公布新規範，要求電子看板避免使用流行語或搞笑，以免分散駕駛人注意力。(美聯社)

全國各地高速公路電子看板，經常出現各種搞笑詞句和標語用來提醒行車安全，不過，聯邦交通監管機構認為此舉容易讓駕駛人分心，正式規定各州兩年內、也就是2026年前全面撤銷。

美聯社報導，亞利桑納州每逢假期車潮期間，公路電子看板打出「像紅鼻子魯道夫一樣，請打開車頭燈(Use headlights like Rudolph uses his red nose)」，還有「請將雙手放在方向盤而非餐盤上(Hands on the wheel, not your meal)都都讓駕駛人會心一笑。

不過聯邦運輸部旗下聯邦公路管理局(Federal Highway Administration，FHA)去年底公布新規範，要求電子看板避免使用流行語或搞笑，以免分散駕駛人注意力。

根據FHA「道路交通管理標誌統一守則」(Manual on Uniform Traffic Control Devices)第519頁明列電子看板搞笑內容「可能會被誤解或只被一小部分公路駕駛人理解」，並提供更直接了當的範例如：「不繫安全帶，罰款加扣點(UNBUCKLED SEAT BELTS FINE+POINTS)」，並呼籲電子看板應遵循五大原則：「符合需求、引人注意、訊息清晰簡單、讓人尊重、提供駕駛足夠反應時間。」

亞利桑納州眾議員庫克(David Cook，共和黨籍)對於FHA新規定相當不以為然：「亞利桑納州多數人都喜歡有趣的的電子看板，為什麼要讓聯邦政府介入，再告訴我們在自己州可以做哪些事？ 聯邦政府連自己的事情都沒有搞定。」

維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)土木暨環境工程教授希利(Tripp Shealy)以2020年維州交通廳研究結果為例，認為採幽默、雙關語或押韻等電子看板，確實比其他類型交通指示更引人關注，「根據我們的研究，真的有效，應該准許幽默感的存在。」

新澤西州退休教師麥克洛斯基(Daria McCloskey)最近開車看到電子看板閃著：「別當討厭鬼，讓他們併入車道吧(Don't be a grinch, let them merge)!」當場笑出來，她說：「過去幾年沒有什麼事好笑，但年假期間電子看板真的很有趣。」

聯邦公路管理局已公布新規範，要求電子看板避免使用流行語或搞笑，以免分散駕駛人注意...
聯邦公路管理局已公布新規範，要求電子看板避免使用流行語或搞笑，以免分散駕駛人注意力。圖為芝加哥90號州際公路。(美聯社)

亞利桑納州 聯邦政府 新澤西州

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