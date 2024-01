Rudolph、pokemon…搞笑交通標語 聯邦要各州2026年前撤銷

聯邦公路管理局已公布新規範,要求電子看板避免使用流行語或搞笑,以免分散駕駛人注意力。(美聯社)

全國各地高速公路電子看板,經常出現各種搞笑詞句和標語用來提醒行車安全,不過,聯邦交通監管機構認為此舉容易讓駕駛人分心,正式規定各州兩年內、也就是2026年前全面撤銷。

美聯社報導,亞利桑納州 每逢假期車潮期間,公路電子看板打出「像紅鼻子魯道夫一樣,請打開車頭燈(Use headlights like Rudolph uses his red nose)」,還有「請將雙手放在方向盤而非餐盤上(Hands on the wheel, not your meal)都都讓駕駛人會心一笑。

不過聯邦運輸部旗下聯邦公路管理局(Federal Highway Administration,FHA)去年底公布新規範,要求電子看板避免使用流行語或搞笑,以免分散駕駛人注意力。

根據FHA「道路交通管理標誌統一守則」(Manual on Uniform Traffic Control Devices)第519頁明列電子看板搞笑內容「可能會被誤解或只被一小部分公路駕駛人理解」,並提供更直接了當的範例如:「不繫安全帶,罰款加扣點(UNBUCKLED SEAT BELTS FINE+POINTS)」,並呼籲電子看板應遵循五大原則:「符合需求、引人注意、訊息清晰簡單、讓人尊重、提供駕駛足夠反應時間。」

亞利桑納州眾議員庫克(David Cook,共和黨籍)對於FHA新規定相當不以為然:「亞利桑納州多數人都喜歡有趣的的電子看板,為什麼要讓聯邦政府 介入,再告訴我們在自己州可以做哪些事? 聯邦政府連自己的事情都沒有搞定。」

維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)土木暨環境工程教授希利(Tripp Shealy)以2020年維州交通廳研究結果為例,認為採幽默、雙關語或押韻等電子看板,確實比其他類型交通指示更引人關注,「根據我們的研究,真的有效,應該准許幽默感的存在。」