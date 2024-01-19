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汽車遠端控制成家暴幫手 FCC致函9車商

編譯廖振堯／綜合報導
特斯拉Model X的儀表板，彷彿是帶有方向盤的平板電腦。車主透過聯網功能，可以遠端追蹤汽車位置、遙控開門或按喇叭。(美聯社)
特斯拉Model X的儀表板，彷彿是帶有方向盤的平板電腦。車主透過聯網功能，可以遠端追蹤汽車位置、遙控開門或按喇叭。(美聯社)

近年來汽車聯網功能越來越強，例如位置追蹤、遠端控制(鎖門或按喇叭)，但濫用這些功能的暴力案件也漸漸湧現，尤其是家暴案件。聯邦通訊委員會(FCC)主席羅森沃西爾(Jessica Rosenworcel)日前致函九大汽車製造商，要求說明如何處理揭露消費者所在位置、影響家暴受害者等情況。

路透(Reuters)報導，九家車商之一的特斯拉(Tesla)，上個月便收到一名女子多次投訴她丈夫利用GPS功能跟蹤她、打開車門、亂調懸吊設定、關掉充電功能。但該公司並未認真處理、沒有提供協助。後來這名女子控告特斯拉但未能成功。另一案例中，一名男子利用遠端控制騷擾妻子，像是在晚上開啟車燈、亂鳴喇叭，或在大熱天打開汽車暖氣。

報告發現，汽車製造商一直推拖或不願意幫助受害者或限制施暴者的連接權限，特別是當雙方共同持有該車輛或受害者沒有車輛所有權時。

FCC去年實施「安全連線法」(Safe Connections Act)，協助家暴受害者脫離這種情況。

羅森沃西爾表示，為了幫助FCC了解如何確實履行此法，列出一系列問題請廠商回答，如詳述銷售車輛安裝的各種聯網功能(遠端存取及控制、定位等)；如何保留、共享或出售設備或車輛中、上述連接方式收集的駕駛資料；是否制定政策或流程，以應對家暴受害者要求取消施暴者(包括車輛所有權人)的應用程式、設備或其他功能的存取權限。

除了車商，羅森沃西爾也致函美國電話電報公司(AT&T)、T-Mobile、威瑞森(Verizon)等電信商，詢問個資處理問題及安全連線法案合規情況。各公司的最後回復期限為1月26日。

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