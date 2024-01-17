好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

好市多準備打擊會員卡共享行為，自助結帳和進入賣場出現新要求。美聯社

如果你進好市多 （Costco）用的是別人的會員卡，一定覺得這是個壞消息：這家零售業 巨擘正準備嚴厲打擊會員卡共享行為。

好市多規定會員卡僅限本人使用，不能轉借，但它注意到，一直有非會員偷用不屬於他們的會員卡，尤其是在擴大推行自助結帳之後。該公司自助結帳機台最近開始要求，除會員卡外，還須提供有照片的身分證件。

好市多在宣布新政策時說：「我們認為，非會員享受與會員相同的優惠和價格是不對的。」財務長賈蘭提（Richard Galanti）受訪時表示，自2020年新冠疫情 爆發以來，愈來愈多人開始分享會員卡。

為打擊此一行為，好市多還選擇了少數幾家門市測試一套系統，購物者進入賣場時要拿會員卡經掃描機過卡。這也意味，員工毋需再在收銀台和自助結帳機台要求顧客出示會員卡。賈蘭提說，掃描過卡「加快進店流程，也加快了結帳流程。這就是我們的信念，我們會試點。」

2022年，好市多擁有大約6,600萬付費會員和1.19億持卡人，是全球最大的會員制俱樂部之一。會員每年支付60美元購買普通會員卡，或付120美元買有額外優惠的黑鑽卡。

會員制模式對好市多業務至關重要。年費有助增加該公司利潤，抵消開支，促成商品降價。會員增長或續約比率的變化可能損害好市多獲利，迫使其提高價格。好市多2022年的會員費收入為42億美元，比2021年多9%，續約率達93%。