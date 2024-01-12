折扣多 專家建議新年過後買這5類用品

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每當新年假期結束，就是零售業 折扣促銷活動登場，也是消費者趁機撿便宜的時候，消費專家針對必要性與實用性，建議消費者採購下列五種商品，可以幫自己省下不少錢。

*節日裝飾品

雖然年假已經結束，但若發現聖誕節 飾品、蠟燭或禮盒、包裝袋等有折扣促銷，不妨先買下來以備今年所需。

網路服務平台SuperMoney財務長拉瑟姆(Andrew Latham)表示，新年過後，零售業為了出清存貨，節日裝飾品通常會大幅降價促銷，是消費者絕對不可錯過的機會。

*冬季服裝

許多消費者總以為新年過後，在寒冷的1月，採購冬季服裝和配件，例如外套、夾克、帽子和手套之類，價格會更高，但其實是一種誤解，拉瑟姆表示，零售業為了準備春季服飾上市，需要盡快出清冬裝庫存貨，因此冬裝會大打折扣促銷，也是消費者撿便宜的好時機。

*健身器材

有不少人每逢新年都以養成運動或減重，訂為新年新目標，並打鐵趁熱從1月開始實施，拉瑟姆表示，零售業熟知消費者的習慣，因此針對啞鈴、健身球、瑜珈墊和壺鈴等健身器材，都有降價促銷活動。

*寢具和床單

如果未能在假期前，添購新的寢具和床單，接下來的最佳採購時間就是1月份的「白色促銷」(White Sale)，拉瑟姆表示，白色促銷是一項可追溯到19世紀的悠久傳統，零售業通常對床單、毛巾等亞麻居家用品祭出相當優惠的折扣。

*3C產品和小家電

在年假期間，若沒有採購3C產品或小家電的消費者不妨考慮研擬一份採購清單，以確定需要購買的商品，例如桌上型電腦、筆電或鬆餅機等小家電。

拉瑟姆表示：「隨著消費電子展(Consumer Electronics Show，簡稱CES)1月登場，各種新產品上市，零售商 會對舊產品打折，以便最新產品可以上架銷售。」