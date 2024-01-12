我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬季風暴來襲 全美今晨已取消約1400架航班

海外台人現返鄉投票 機場排長龍 紐約媽奔波40小時

折扣多 專家建議新年過後買這5類用品

編譯俞仲慈／即時報導
Photo by Alexandra on Unsplash
Photo by Alexandra on Unsplash

每當新年假期結束，就是零售業折扣促銷活動登場，也是消費者趁機撿便宜的時候，消費專家針對必要性與實用性，建議消費者採購下列五種商品，可以幫自己省下不少錢。

*節日裝飾品

雖然年假已經結束，但若發現聖誕節飾品、蠟燭或禮盒、包裝袋等有折扣促銷，不妨先買下來以備今年所需。

網路服務平台SuperMoney財務長拉瑟姆(Andrew Latham)表示，新年過後，零售業為了出清存貨，節日裝飾品通常會大幅降價促銷，是消費者絕對不可錯過的機會。

*冬季服裝

許多消費者總以為新年過後，在寒冷的1月，採購冬季服裝和配件，例如外套、夾克、帽子和手套之類，價格會更高，但其實是一種誤解，拉瑟姆表示，零售業為了準備春季服飾上市，需要盡快出清冬裝庫存貨，因此冬裝會大打折扣促銷，也是消費者撿便宜的好時機。

*健身器材

有不少人每逢新年都以養成運動或減重，訂為新年新目標，並打鐵趁熱從1月開始實施，拉瑟姆表示，零售業熟知消費者的習慣，因此針對啞鈴、健身球、瑜珈墊和壺鈴等健身器材，都有降價促銷活動。

*寢具和床單

如果未能在假期前，添購新的寢具和床單，接下來的最佳採購時間就是1月份的「白色促銷」(White Sale)，拉瑟姆表示，白色促銷是一項可追溯到19世紀的悠久傳統，零售業通常對床單、毛巾等亞麻居家用品祭出相當優惠的折扣。

*3C產品和小家電

在年假期間，若沒有採購3C產品或小家電的消費者不妨考慮研擬一份採購清單，以確定需要購買的商品，例如桌上型電腦、筆電或鬆餅機等小家電。

拉瑟姆表示：「隨著消費電子展(Consumer Electronics Show，簡稱CES)1月登場，各種新產品上市，零售商會對舊產品打折，以便最新產品可以上架銷售。」

零售業 聖誕節 零售商

上一則

奧斯丁為何隱匿病情 醫師：事關隱私尊嚴

下一則

4因素影響你今年領多少社安金

延伸閱讀

WEF：AI假訊息、極端氣候 全球頭號風險

WEF：AI假訊息、極端氣候 全球頭號風險
毀滅與永恆

毀滅與永恆
世界經濟論壇：AI、極端天候是未來幾年全球頭號風險

世界經濟論壇：AI、極端天候是未來幾年全球頭號風險
專家對去年房市看走眼 那麼2024年適合買房嗎？

專家對去年房市看走眼 那麼2024年適合買房嗎？

熱門新聞

豐田(Toyota) Camry。美聯社

可靠、問題少 這10款車你應買二手車

2024-01-05 10:53
牡蠣。Image by Jean Louis Tosque from Pixabay

食安專家上餐館 絕不點這4道菜

2024-01-08 10:01
雞蛋。Image by Martin Diaz from Pixabay

雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案

2024-01-08 11:18
很多台灣人熱愛的日式拉麵，也是「傷腎大魔王」之一。 圖／Ingimage

醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

2024-01-09 13:15
知名連鎖賣場好市多。美聯社

賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌

2024-01-11 13:36
米飯。Image by ally j from Pixabay

避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作

2024-01-11 11:55

超人氣

更多 >
1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發

1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發
加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...
賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌

賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌
避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作

避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作
試管嬰兒大烏龍 紐約亞裔夫婦生下白人男嬰 終獲賠

試管嬰兒大烏龍 紐約亞裔夫婦生下白人男嬰 終獲賠