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緩解腳痛吸汗易洗 Bitly壓力襪4.6萬人愛

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緩解腳痛吸汗易洗 Bitly壓力襪4.6萬人愛

編譯周靜芝 / 即時報導
Bitly壓力襪（Compression Socks）。圖取自Amazon.com
Bitly壓力襪（Compression Socks）。圖取自Amazon.com

雅虎生活新聞報導，加州長木市（Longwood）骨科醫師格雷夫斯（Richard H. Graves）表示，足底筋膜是條細長的韌帶，位於腳底皮膚下方，連接後腳跟與前方的腳趾。足底筋膜炎（Plantar fasciitis）就是指足底筋膜發炎，該部位長期受到壓力、疲勞與創傷會引起發炎反應，進而導致紅腫熱痛。足底筋膜炎患者可穿上壓力襪（或稱彈性襪），讓足弓獲得更好的支撐，以減輕足底筋膜所承受的壓力，並可望緩解疼痛，或至少預防疼痛復發。

壓縮足底筋膜，有助緩解受影響韌帶的疼痛與發炎。格雷夫斯說，壓力襪有諸多好處，至少可緩解部分疼痛，可與任何類型鞋子一起穿，甚至可以光腳穿，或與矯正器一起穿；此外，它們還易於清洗與穿著。

一款有五種不同顏色、在亞馬遜網站販售的Bitly壓力襪（Compression Socks），便符合以上所有條件。它的彈性材質可輕輕擠壓腳心，有助緩解疼痛；吸濕、排汗的功能，方便將它穿在其他襪子裡，或者直接穿在腳上，而不必擔心出汗問題。它甚至還能為腳踝提供額外的支撐。

在亞馬遜上有超過4萬6000名粉絲給予Bitly壓力襪4.3星好評，為它的舒適與緩解疼痛能力背書。

一位給予5星評價的消費者留言稱，他的足底筋膜炎十分嚴重，花一年多時間才治癒，期間試過支架、保護罩、藥膏，最後還看了足科醫生。除了醫生與類固醇針劑之外，這款壓力襪是他用來治療足底筋膜炎最佳輔助工具，可以減輕、甚至消除他走路時的疼痛；他也試過其他幾個牌子的壓力襪，結果發現毫無用處，但Bitly則效果卓著。

一位滿意的購物者也表示，她把壓力襪套在腳上，原本想「這東西不可能有任何效果」；兩個小時後，她發現疼痛症狀稍有緩解，10個小時後，效果十分顯著......第二天早上，她走起路來幾乎感覺不到任何疼痛。

亞馬遜 加州 骨科

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