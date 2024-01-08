擠下香港 全球最貴店租在紐約這條街

購物者走過紐約曼哈頓薩克斯第五大道旗艦店。路透

第五大道(Fifth Avenue)是紐約市 鼎富盛名的購物大街，吸引大批觀光 客前來朝聖。第五大道也是全世界最昂貴的零售據點，庫斯曼與魏克菲德房地產公司(Cushman & Wakefield)指出，過去一年裡，第五大道北部路段店面租金 每平方呎要價2000元，比全球最貴零售據點排行榜第二名的米蘭蒙特拿破崙大街(Via Montenapoleone)店租貴了13%。

紐約市去年擠下香港而登上全球最貴零售據點排行榜榜首，是2017年以來第一次登上第一名。

第五大道目前店租還是不如疫情發生之前的價碼，不過待租店面越來越少，從青少年服飾品牌Abercrombie & Fitch到星辰錶(Citizen Watch)在內等零售業者，紛紛進駐開新分店。珠寶及水晶品牌施華洛世奇(Swarovski)上個月在第五大道開設兩層樓、占地1萬4400平方呎的旗艦店，位於邊間的這家店面過去是美國服裝品牌蓋普(Gap)分店。

施華洛世奇北美地區總經理齊歐夫斯基(Kolja Kiofsky)指出，目前為止，第五大道旗艦店是施華洛世奇在全球各地規模最大的店面。

齊歐夫斯基說，新開幕的旗艦店與位於紐約市裡的其他分店相比，上門消費者的人流量(foot traffic)平均多出一倍，消費者在店內佇足時間也多出一倍，平均消費金額也較多，施華洛世奇年度飾品、人造仿鑽的銷路尤其火熱。

與施華洛世奇旗艦店相隔幾條街的北部，則是蒂芬妮珠寶店(Tiffany)的紐約市旗艦店，經過三年裝修之後，今年稍早重新開張。某些分析師指出，裝修費用高達5億元。蒂芬妮旗艦店共有10個樓層，頂樓為私人俱樂部，每個層樓都有藝術品陳列點綴。

旗艦店裡的餐廳是由米其林(Michelin)主廚、法國菜名廚布呂德(Daniel Boulud)負責經營，最近某個下午餐廳裡高朋滿座，消費者在有著蒂芬妮招標藍色盒子造型的吊燈底下，享用著下午茶三明治與烤鬆餅(scone，又稱司康)。