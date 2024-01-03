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喝油怪獸恐成絕響 全球限量99台Bugatti Mistral超跑六周內完售

編譯彭尚興／即時報導
法國汽車製造商Bugatti logo。 路透
法國汽車製造商Bugatti logo。 路透

2022年8月，法國汽車製造商Bugatti的全新超跑Mistral在加州蒙特瑞的圓石灘車展(Monterey Car Week)首度亮相；這台配備四渦輪增壓8.0升W形排列16缸引擎的猛獸，最大噴發馬力1578匹，0到60哩加速不用2.5秒。儘管售價500萬元，卻連個車頂都沒有，而且要等到2024年後才能交車，但全球限量99台竟然在不到一個半月內全部完售。

無疑Mistral是部令人血脈賁張的超級跑車，但產業分析師認為，其熱銷的原因有一大部分是由於Bugatti即將改行生產全電動跑車。

克羅埃西亞新創電動車公司Rimac在2021年出人意外地入主Bugatti這家擁有110年歷史的老牌車廠，即已宣告W16引擎的咆哮聲，將成絕響。

這項發展不只是一家公司的策略改變而已，在環保意識和政治壓力下，整個汽車產業或快或慢，都在轉向電動化。無論車迷如何不捨，汽油動力的多缸大排氣量喝油怪獸注定早晚會滅絕。Audi的5.2升V10引擎，已經隨著2023年成為歷史；Bentley也早已宣布，其6.0升W12引擎將於今年4月結束生產，V8引擎不久之後也將步上後塵，相關兩條生產線在本世紀20年代結束之前，都將改為電動車製造廠。

汽車網站Cars & Bids.com創辦人狄慕羅(Doug DeMuro)直言，「汽車製造商不會改變路線了，他們已經駛向電動車和插電式混合動力車的未來。」 他滿懷不捨的表示，「Bentley W12引擎是我所駕駛過最棒的汽油引擎，我會懷念它的。」

義大利製造商如Ferrari和Lamborghini對於電動車的開發，顯得較為意興闌珊，目前仍持續生產8、10、12汽缸的超跑。Lamborghini在2023年前六個月售出5341輛車，創下公司記錄，其中Urus和Huracan車款已全數賣光。

車迷們也不必過於懷憂喪志。超跑製造廠終究要生產超級跑車，不會委身去競逐通勤代步電動車市場。

Rimac的Nevera GT號稱是地球上最快的電動車，0到60哩加速只需一眨眼1.74秒，最大馬力1914匹，更勝Bugatti Mistral；每輛售價220萬元，全球限量150台，目前半數以上已被訂購。

電動車 超跑 義大利

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