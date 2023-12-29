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治安變好了？今年謀殺案大減 全美犯罪僅竊車增加

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明年是買車的好時機嗎？專家這麼說

編譯周靜芝 / 即時報導
由於庫存有限與貸款成本增加，今年對購買新車和二手車的車主來說，都是負擔沈重的一年。圖為二手車經銷商的老闆和總經理在檢查車子庫存。路透
由於庫存有限與貸款成本增加，今年對購買新車和二手車的車主來說，都是負擔沈重的一年。圖為二手車經銷商的老闆和總經理在檢查車子庫存。路透

由於庫存有限與貸款成本增加，今年對購買新車和二手車的車主來說，都是負擔沈重的一年。不過，專家預期，因為供應鏈的改善可望增加庫存，而降息亦指日可待，消費者或許能在2024年看到車價開始下降。

市場研究公司AutoPacific的產業分析師瓦提（Paul Waatti）指出，與今年相比，消費者在2024年買車的時機要好得多。

11月的新車平均交易價格連續第三個月低於去年同期。權威汽車評鑑雜誌「凱利藍皮書」（Kelley Blue Book）的數據顯示，11月新車平均售價為4萬8247元，比10月增長不到1%，較去年同期則下降了1.5%。

2023年，市場需求強勁導致的低庫存，讓購車時沒有多少議價空間。專家表示，明年這種情況極可能改變，因為經銷商會積極想賣出更多手上的汽車。瓦提說，隨著供應量增加，有機會看到更多的優惠方案出現。

購車者也會看到更多的車款在折扣前就降低了定價。瓦提表示，隨著供應鏈日趨正常化，汽車製造商將開始生產更多平價車款，這些車對消費者更實惠，也有助於降低平均月付金額。

還在等待價格降溫後出手的車主，以下有兩點值得注意：

1. 優惠方案捲土重來

隨著越來越多的汽車上市，有機會出現更多的促銷方案。專家表示，打算購買新車的消費者，可多比較各家優惠方案，確實有機會省點錢。瓦提補充說，隨著庫存增加，消費者可預見的是：返利增加、租賃補貼、低息貸款等優惠方案將在2024年不斷出現。

2. 充分利用以舊換新

瓦提表示，雖然二手車需求增加，但二手車價格正走跌，意味以舊換新的價值也在減弱。如果想發揮二手車的最大價值，可以從經銷商那裡獲得以舊換新的估價，並考慮自己賣車。

二手車 貸款 供應鏈

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