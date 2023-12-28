商店賣的可頌麵包 點心師傅說最美味是這兩家

哪家商店賣的可頌麵包最好吃？(Pexels)

包括糕點師在內，沒有多少人喜歡從頭開始製作可頌麵包。Gramercy餐館的糕點行政主廚烏斯科維奇（Miroslav Uskovic）表示，他不支持在家製作可頌麵包，但他鼓勵每個人可嘗試做一次；他說，對大多數人來說，那應該也是他們的最後一次。

The Kitchn網站作家菲爾森（Mackenzie Filson）表示，她為了找出哪家商店的可頌麵包最好吃，徵詢了所有能找到的糕點主廚與食譜 作者，哪家店的「自製」程度最高。 最後，他們選出了最受歡迎的兩家：Trader Joe's 的冷凍可頌麵包與好市多 （Costco）麵包區的產品。

紐約市Frenchette麵包店的糕點運營總監帕拉佐（Michelle Palazzo）說，如果願意花點功夫來享用須隔夜發酵的冷凍可頌，那麼Trader Joe's的產品可說非常美味；無論大小或餡料， 其可頌麵包都能證明它們值得投入些時間。烏斯科維奇說，該店的迷你可頌也很不錯，但它們的確很小；如果想提升家庭聚餐中的可頌麵包水平，這是絕佳的選擇。

另一個受歡迎的Trader Joe's產品是巧克力可頌，菲爾森說，他尤其喜歡雙重巧克力口味。Hummingbird High糕點店麵包師羅培茲（Michelle Lopez）也表示，她迷上Trader Joe's的冷凍可頌麵包，尤其是巧克力口味，它們與麵包店裡賣的一樣好吃。

帕拉佐說，至於店裡賣的、立即可食的可頌麵包，好市多是最佳選擇；它們物美價廉，吃不完的可以冷凍起來，或做成麵包布丁、法式吐司等點心。

對某些人來說，好市多的可頌麵包滿足了他們的另一種懷念。烏斯科維奇也是好市多可頌麵包的粉絲，他指出，他在前南斯拉夫長大，可頌在那裡很受歡迎，但它們與法國手工麵包店裡奶油香味撲鼻的可頌不同。烏斯科維奇說，他童年時的可頌麵包既鬆又軟，常與醃肉和起司一起享用，或當作三明治麵包，他現在仍然喜歡吃這樣的可頌。