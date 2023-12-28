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年底送禮、聚餐傷荷包 4招可減壓

編譯廖振堯／綜合報導
年底親友聚會可以外出用餐，或各帶菜餚、酒水、甜點，分攤費用與壓力。(取自pexels)
年底親友聚會可以外出用餐，或各帶菜餚、酒水、甜點，分攤費用與壓力。(取自pexels)

年底的聖誕、新年假期應是親友相聚的珍貴的歡樂時光，但送禮、社交聚會、機票，皆可能帶來經濟壓力；美聯社與NORC公共事務研究中心的一項民調顯示，家庭開支持續上升，讓民眾擔憂自己的財務前景，專家建議不妨以另類思考的方式，來減輕假日的財務壓力。

制定預算 別超能力範圍

Bankrate.com分析師佛斯特(Sarah Foster)指出聖誕新年通常意味著全力送禮，但大家卻常常不想談錢，因此她建議拋開禁忌，認真思考今年能負擔的金額。

美國精神醫學會(American Psychiatric Association)主席萊沃尼斯(Petros Levounis)也說，財務是假期時最令人焦慮的問題，制定預算有助於減輕壓力，盡量不要超出能力範圍並堅持下去，「以心理健康來說，與親友相聚比花錢的商業氣息更有意義。」

美聯社民調顯示，家庭開支上升讓民眾擔憂財務前景，專家建議以另類思考的方式來減輕假...
美聯社民調顯示，家庭開支上升讓民眾擔憂財務前景，專家建議以另類思考的方式來減輕假日財務壓力。(美聯社)

發揮創意 心意勝過金錢

自製禮物的心意遠超過花大錢所能買到的，令人暖心又不破費；禮卡也是不錯的選項，因為金額很好控制，收禮人也能自行決定要用來買什麼；也可以從陪伴和時間換取無價的回憶，如與親友一起從事負擔得起的有趣活動；若無法探望他們或一同去旅行，那麼花點時間視訊也能帶來不小慰藉。

年底假期親友聚會屬於難忘的歡樂時光，不要被購買禮物或聚會的開銷壓力破壞。(取自p...
年底假期親友聚會屬於難忘的歡樂時光，不要被購買禮物或聚會的開銷壓力破壞。(取自pexels)

各自帶菜 分攤費用輕鬆

購物專家波奇(Trae Bodge)說送禮、吃大餐等傳統若造成壓力，就不該覺得需要回報人情，不必為了滿足他人期望而掏空腰包。試著創造一些自己的新傳統，向家人、朋友或工作中提出不同的聚會方式。

此外，也可以改成外出用餐，或是讓其他家庭各帶幾道菜、酒水、甜點等，分攤費用與準備餐飲的壓力。

坦誠討論 拒絕頻繁社交

無論是心理健康或財務困難，與家人和朋友討論會有所幫助。如果頻繁的社交活動帶來過大的財務壓力或損害到心理狀態，那也不要害怕拒絕。萊沃尼斯還建議，從社交聚會和選購物中抽出一點時間鍛鍊身體，例如散步或騎自行車，藉此放鬆心情。

在年底親友聚會場合贈送禮物不應成為經濟壓力。(路透)
在年底親友聚會場合贈送禮物不應成為經濟壓力。(路透)

預算 心理健康 民調

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