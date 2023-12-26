外型時尚省時好用 電動開罐器7萬人給讚

漢美馳（Hamilton Beach）製造的電動開罐器。圖取自Amazon.com

廚房工具琳瑯滿目，能夠省時、省力是最高原則。生活消費網站Real Simple作者賽門（Rachel Simon）表示，她總是在尋找方便好用的小工具，因此當她在亞馬遜 網站看到一款電動開罐器、宣稱幾乎完全不需要動手時，便立刻親自體驗並分享心得。

賽門指出，這款電動工具由漢美馳（Hamilton Beach）製造，售價30元，因時尚的外觀、省時又好用的功能，贏得7萬1000多名消費者給予4.7星好評。這款電動開罐器採長形、黑色鍍鉻設計，放在檯面或櫥櫃都不佔空間；使用時，只需插上電源（電線隱藏得很好），便可立即使用。

在測試這款開罐器時，賽門表示，最值得稱讚的是簡單快速的操作過程。只需將罐頭放在鋒利的環形開罐器下方，然後按下頂部的控制桿，開罐器就立刻沿著罐頭的側邊（而不是蓋子）切割，可防止鋒利的邊緣造成的傷害。賽門說，最棒的是不需要握住開罐器，它就能自動操作；不到10秒便完成，然後只需移開罐頭，取下罐頭上方的蓋子即可。

賽門說，現場不會一團亂，也沒有鋸齒狀的罐頭邊緣。當她用一個易拉罐試驗這款開罐器時，效果同樣好。用過這款超級省時好用的開罐器後，她再也不用手來開罐頭了。

許多購物者都同意賽門的觀點，在亞馬遜網站上讚不絕口。一位網友說，這個開罐器看起來很棒，用起來更方便；對患有關節 炎或其他健康問題導致用手不方便的人來說特別有幫助，可讓他們的生活輕鬆許多。

其他消費者也證實這款開罐器的品質，有人留言說，這是他用過的最好的開罐器，既耐用又堅固。還有人說，它非常容易上手，效果也很好；比其他電動開罐器品質更佳，比起手持式開罐器則好上百倍。