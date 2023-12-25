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「聖嬰」成甜食吃貨 明年頭幾個月消費者荷包恐吃不消

編譯劉忠勇／綜合外電
糖價上漲可能已經轉嫁消費者，但尚未反應在巧克力零售價。（路透）
糖價上漲可能已經轉嫁消費者，但尚未反應在巧克力零售價。（路透）

受到聖嬰現象造成極端氣候和供應疑慮的影響，柳橙汁、可可豆、糖等原物料期貨價格大漲，未來幾個月恐怕會讓愛吃甜食者的荷包漸漸吃不消。

荷蘭合作銀行（Rabobank）農產品市場研究負責人Carlos Mera 告訴CNBC：「可以說聖嬰現象偏好甜食，因為它等於說吃掉或帶走了全球很大部分的糖分。」

他說：「糖價可能已經轉嫁（消費者），但巧克力肯定在零售面上會大漲，而聖嬰現象絕對是需要留意的因素。」

聖嬰現象通常在12月達到高峰，但影響會過一陣子才會散布全球。這種滯後效應，正是預測人士認為2024年可能是人類首度超過攝氏1.5度關卡的原因。

Rabobank在2024年年度展望報告中說，聖嬰現象有關的乾旱影響東南亞、印度、澳洲和非洲部分地區，支撐了今年糖、咖啡和可可等軟性商品的漲價。

Rabobank大致預料全球糧食漲勢將大幅縮減，但也警告，明年初聖嬰現象可能對一些農作物產生不利影響，倒也有一些農作物可能受益，像是在美國、巴西南部和阿根廷種植的農作物。

因颶風和病害摧殘佛羅里達州的柑橘農作，橙汁期貨價格今年漲勢達到驚人的80％，並在11月下旬達到歷史新高。

巧克力重要成分可可豆價格今年也飆漲64％，達到46年來的最高價位 ，原因是西非供應受到暴雨和真菌疾病等問題的重創。

Mera說：「我很驚訝可可豆價格這麼高，而消費者目前尚未感受到。但成本最終會在2024年某個時點轉嫁給消費者。」

東南亞 澳洲 暴雨

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