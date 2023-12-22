還沒買聖誕禮物？零售商節前大促銷 聖誕樹降價75%

12月23日將是節日期間僅次於黑色星期五的銷售旺日。(美聯社)

聖誕節 前最後周末，零售商 最後倒數期間加大促銷力道，競相吸引非得等到最優惠價格才肯出手，或者沒有時間、非等到最後一刻才採買禮物的顧客上門；追蹤客流量的 Sensormatic Solutions推測，23日將是節日期間僅次於黑色星期五的銷售旺日。

面對節日消費高峰，零售業節日大衝刺一路延續到節前；業者10月便致力節日銷售大衝刺，有些提早將商品擺上清倉拍賣展售架，吸引偏愛撿便宜的消費者；舉例而言，工藝材料連鎖店Michaels於12月15日起展開節前大促銷，過節用聖誕樹價格大降75%，顛覆聖誕節後第二天才降價的傳統。

美聯社報導，眼看信用卡 債務餘額與拖欠率上升、儲蓄減少，過節前，零售商對全美消費意願憂心忡忡。沒想到，假期購物季登場，消費者10 、11月支出增加。

不過，零售分析師預估整體銷售增幅將不如去年，購物付款方式令人擔憂；今年節日「先買後付」使用量增加，Adobe Analytics預估，該模式本季成長近17%，購物者恐背負更多債務。

富國銀行(Wells Fargo)資訊諮詢總監爾文(Emily Irwin)說，今年信用卡利率上升將增加持卡人壓力。

全國零售聯合會(National Retail Federation)預計，全美11、12 月節日零售額將成長3%至4%，低於去年5.4%，但更接近常態；疫情爆發前，2010至2019年節日支出每年穩定增加3.6%。

分析線上交易的Adobe Analytics稱，11月至年底，全美線上節日零售額將比去年增4.8%。

各類產品成績好壞參半，家居和時尚用品銷售向來充滿挑戰，玩具銷售低迷已延展到另一季節，玩具大廠孩之寶(Hasbro)宣布裁員1100 人、約20%。

明尼蘇達州大型購物中心Mall of America與個別商店合作，提供數小時或一天折扣以吸引購物者， 顧客增加 10%，目前銷售額已超過去年。

客戶關係管理業者Salesforce預估線上購物將激增；為爭取時間，可網路下單後到店取貨，聖誕節前最後一周，到店取貨將占線上訂單三分之一。