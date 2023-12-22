小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這兩州自助結帳

近來因為小型盜竊問題日益嚴重，沃爾瑪將在緬因州、麻州取消自助結帳。路透

在發現自助結帳機無法滿足顧客需求、維持商家服務品質後，美國、歐洲的零售店又開始增加人工結帳服務。而近來因為小型盜竊問題日益嚴重，沃爾瑪 將在緬因州、麻州取消自助結帳。

每日快報(Daily Express)報導，自助結帳是缺乏員工、最低工資大幅上漲後的替代方案，但顧客利用自助結帳機通道缺乏監控的機會偷竊較小的商品，各公司不斷蒙受損失後，決定改回收銀員結帳。美國的沃爾瑪、好市多(Costco)、 韋格曼超市(Wegmans)等大型連鎖商店發現，與收銀員相比，顧客使用自助結帳更有可能出現失竊，因此也在修改結帳策略。

一項針對美國、英國和其他歐洲國家零售商 的研究發現，提供自助結帳通道和APP的公司，其損失率約為4%，是業內平均的兩倍多。沃爾瑪今年稍早已撤回新墨西哥州 部分商店的自助結帳機。

灣區全國廣播公司(NBC Bat Area)報導，米慎街(Mission Street)上的目標百貨(Target)也關閉了自助結帳機。當地居民西蒙(Maggie Simon)表示她大約兩三週前才注意到，「商店認為這可以阻止小偷，但事實並非如此。」

葛瑞大道(Geary Blvd)與韋伯斯特街(Webster Street)上的Safeway超市同樣撤回自助結帳，一名員工表示有太多東西被偷，實際庫存與庫存列表不符。舊金山警察局長史考特(Bill Scott)表示商店偷竊行為正在不斷演變，警方已經盡可能地在商店巡邏、迅速打擊竊盜。

但CNBC最近的一篇報導也指出，零售商雖然將利潤下降歸咎於盜竊，但也可能是試圖掩蓋內部問題，例如人為錯誤或員工自盜。