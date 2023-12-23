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二手車商年底出清 網站教你撿便宜

編譯彭尚興／綜合報導
已近年關，車商面臨跨年折舊增加的壓力，急著清空停車場，買車民眾因此享有更大的議價空間。(美聯社)
已近年關，車商面臨跨年折舊增加的壓力，急著清空停車場，買車民眾因此享有更大的議價空間。(美聯社)

過去這三年的中古車市場，對於消費者而言並不太有利。由於新車供應不足，連帶影響舊換新貨源；通膨和利率雙漲，進一步推高二手車行情；汽車評論網站Edmunds分析，今年第三季的二手車平均價格為2萬8935元，雖已從去年的破紀錄高峰開始下修，但仍較五年前的2萬85元高出將近9000元。

幸好最近市場天平開始往消費者方向傾斜，尤其已近年關，車商面臨跨年折舊增加的壓力，急著清空停車場，買方因此享有更大的議價空間。Edmunds建議消費者可以掌握一些原則，避免當冤大頭。

勤做功課 

自從1920年代以來，凱利藍皮書(Kelley Blue Book，KBB)就是購買二手車的聖經指南，現在更多了不下數十個類似Edmunds的網站，可以依廠牌、年份、車型、車款或預算，搜尋二手車參考價格。KBB也有網路版，花點時間先做功課，有助於初步了解市場行情。

貨比三家

出門看車前，可先瀏覽中古車行網頁，瞭解車商有哪些存貨，同時搜尋鄰近城市的車商有沒有更划算的交易。

保持彈性

不要鎖定單一車種或車型，同一種車款，各家車廠幾乎都有類似的產品，保持彈性才有議價空間。

貸款後買車

許多二手車商都會附帶提供貸款，或者與特定銀行配合，但利率往往不是市場最低價格。買車前先和往來銀行聯繫，瞭解自己的信用狀況，甚至事先取得貸款額度和利率，會讓購車更踏實。

爭取舊換新

利用現在所駕駛的舊車交換個好價錢；前述汽車網站也有二手車估價功能，可先查查自己手上握有多少籌碼，增加討價還價的底氣。

選擇認證中古車

在預算範圍內，不妨優先考慮認證中古車(certified pre-owned)。通常經過認證的二手車車況較佳，而且附帶有限度保固。雖然車價稍微高一點，但除了安心之外，往後可能省下不少維修費用。 

二手車 貸款 利率

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