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急診醫點名「兒童危險禮物」 輕則骨折嚴重恐喪命

記者顏伶如／綜合報導
兒童在玩蹦床時容易和同伴相撞受傷。(路透)
兒童在玩蹦床時容易和同伴相撞受傷。(路透)

聖誕節前的最後一個周末，即便是趁最後一刻購買兒童禮物，也須將安全放在第一位；華盛頓郵報報導，水晶寶寶(water beads，又稱吸水珠)、彈跳床(trampolines，又稱蹦床)、火箭發射器(rocket launchers)、內含磁鐵及鈕扣電池(button batteries)的玩具、電子腳踏車與懸浮滑板(hoverboards)都是需避免的玩具。

美國消費品安全委員會(Consumer Product Safety Commission，CPSC)統計，2022年裡，12歲以下兒童因與玩具有關的急診就醫案例超過14萬5500件。佛州聖彼得斯堡(St. Petersburg)約翰霍普金斯兒童醫院(Johns Hopkins All Children's Hospital)小兒科急診醫師梅根‧馬丁在社群媒體TikTok短片中說，某些禮物導致兒童被送急診。

華郵根據急診醫師建議列出部分危險玩具，也提供家長保護孩子安全之道；馬丁告訴華郵說，重要的是要知道某些玩具的風險何在，家長要根據訊息做出決定。

水晶寶寶混在食物中不容易被兒童察覺，一旦誤食，可能引發致命傷害。(路透)
水晶寶寶混在食物中不容易被兒童察覺，一旦誤食，可能引發致命傷害。(路透)

水晶寶寶

幼童可能把水晶寶寶放進耳朵、鼻子或嘴巴。華府國家兒童醫療中心(Children's National Hospital)醫師莎拉‧康姆斯(Sarah Ash Combs)說，水珠進入體內之後會持續吸水，在腸道裡膨脹，導致腸道阻塞，可能出現致命傷害；某些情況下，醫生必須動手術才能將水珠從孩童體內取出。

亞馬遜(Amazon)、目標百貨(Target)、沃爾瑪(Walmart)都已停售水晶寶寶。

內含磁鐵及鈕扣電池的玩具

磁鐵及鈕扣電池可能導致兒童誤食，造成體內傷害，面臨死亡風險。醫療之星喬治城大學醫院(Medstar Georgetown University Hospital)急診醫學部主任凱莉‧賴曼(Kerri Layman)指出，電池或磁鐵進入體內後的停留部位，血液無法完全送達，會造成腸子或組織壞死；鈕釦電池也可能在體內造成灼傷，讓身體組織出現破洞，最嚴重的案例通常出現於食道。

她說，即使電池固定在玩具內部，還是常被孩子拿到。

電子腳踏車與懸浮滑板

康姆斯說，這些玩具移動速度極快，可能導致孩子骨折。

兒童在玩蹦床時容易和同伴相撞受傷。(美聯社)
兒童在玩蹦床時容易和同伴相撞受傷。(美聯社)

蹦床

腳踝扭傷、手臂骨折是最常見的受傷案例，通常發生於兒童彈跳時相撞的情況。

玩具槍、火箭發射器、彈弓都易讓兒童受傷，屬於應避免的玩具。(路透)
玩具槍、火箭發射器、彈弓都易讓兒童受傷，屬於應避免的玩具。(路透)

火箭發射器與玩具槍、彈弓等

這些玩具在遊戲中容易突然發射，導致眼睛等部位近距離受到嚴重傷害。

華郵 目標百貨 聖誕節

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