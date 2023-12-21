自行結帳優劣？年底血拼季算總帳

顧客在康乃狄克州一家Stew Leonard's超市以自助結帳機付款。(美聯社)

到超市購物後自助結帳(Self Checkout)好處多，但負面效應也不少，讓維州 66歲的惠廷頓(Cindy Whittington)感到很挫折；年底血拼季又臨，也讓自助結帳的優缺點進一步顯露出。

使用自助結帳的商家愈來愈多，但類似系統的興衰已面臨轉折期。圖為紐約市一家Uniqlo服飾店的自動結帳機。(美聯社)

顧客自行掃描商品條碼，超市員工少做一點枯燥無聊的工作，店東少付些工資，原本好事一樁，卻因為機器時常出錯，店員仍需就近照料機器與人類，店東抱怨有人「吃貨」，成為好壞參半的事。

維州費爾費克斯市民惠廷頓抱怨，「你得付更多，你到店裡買他們東西，卻得為他們工作，結帳下來，累得我慘兮兮，該給我95折吧。」

紐約市一家服飾店擺放了指示牌，指引顧客自助結帳。(美聯社)

零售業社團FMI說，2021年全美超商 賣出的東西，30%在自助結帳區結帳完成，比2018年多了一倍；全國96%大小超市有自助結帳機。但開始有商店提出使用限制，甚至移除自動結算機。

今年秋天，新墨西哥州阿布奎基市三家沃爾瑪超市就拆除了自助結帳區，雖然在其他地方增設的比拆除的多；目標百貨則限制購買十樣以下商品的顧客，才得自行掃碼結帳，以節省排隊結帳的時間。

英國連鎖超商Booths過去18個月來，在客戶抱怨下，把多數店面的自助結帳區關閉、停用；華格曼(Wegmans)超市則以虧損為由，廢止讓顧客邊買邊算帳的手機應用軟體，要顧客到自助結帳區掃描，讓機器結帳。

自助結帳1980年代末開始流行，20年前才大獲採用，但三年前新冠疫情導致勞工 短缺後才開始普遍；勞工統計局說，科技進步，自助結帳和網購流行，櫃台結帳員的職位總數大降，目前仍有120萬的結帳員，比2019年少了20萬，未來十年還會再減10%。

德魯大學(Drew University)社會學系主任安德魯斯(Christopher Andrews)說，自助結帳會興或衰，現在正是轉折期。