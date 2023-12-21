老牌百貨重生？西爾斯悄悄開兩分店

宣布破產、關閉數百家分店五年後，「西爾斯」百貨又重新開設實體店。(美聯社)

全美歷史最悠久的百貨之一「西爾斯」百貨(Sear's)在2018年破產與數百間分店倒閉後，幾乎難以維持實體店面業務；但在年底購物季開始前，加州 和華盛頓州 各有一間西爾斯分店開幕；西爾斯能否扭轉悲慘命運，眾人拭目以待。

有線電視新聞網(CNN)報導，加州布班克(Burbank)月前開了一間西爾斯，華盛頓州聯盟峽(Union Gap)分店則在11月初開張。

CNN記者造訪新開幕的布班克西 爾斯百貨，其陳列與擺設格局沿襲當年情景，許多人到場向店員表達對西爾斯新時代的期望，卻很少人掏錢購物。

在布班克重生的西爾斯看似典型百貨，家具、電器、服飾、配件、行李箱、包款等應有盡有，店內乾淨整潔，但大多數人都只是來逛逛。

這家新開的分店原先在去年倒閉，目前看似與2005年的經典西爾斯商店陳設無異；當年避險基金大亨蘭伯特(Eddie Lampert)以110億元收購西爾斯的股權，並將西爾斯與他旗下的另一家零售商「Kmart」合併。

2005年，西爾斯與Kmart在全美共有3500家分店與超過30萬名員工。

谷歌(Google)地圖顯示，西爾斯如今的據點極少，全美頂多只剩12間店。

有人認為蘭伯特收購西爾斯是為了在房地產市場賭一把，但他對西爾斯的計畫不明。

西爾斯1993年停止郵購業務，這種購物方式在半個世紀前，改變了美國人的生活方式，讓更多人可以隨處購物，基本上就是當今網購的原型。

隨著西爾斯推展肯莫爾(Kenmore)電器、工匠(Craftsman)工具和全州(Allstate)保險等自有品牌，西爾斯成為大企業，雇用大量員工並迅速擴張實體店面與通路。

西爾斯的母公司位於芝加哥市中心的「西爾斯大樓」(Sears Tower)，該大樓直到1998年仍是全球最高的摩天大樓。

布班克分店的不少員工認為，該分店是對西爾斯母公司「Transformco」的考驗，Transformco也是西爾斯前執行長蘭伯特所有。

員工希冀布班克分店能夠成功，這樣西爾斯未來或許就能開設更多門市，西爾斯這個老牌子可望復甦。