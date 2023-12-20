我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

川普宣稱沒讀過希特勒自傳 隨即加碼抨擊移民

有些人就是不知該送啥禮物？這些點子讓你參考

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by Jason Gillman from Pixabay
Image by Jason Gillman from Pixabay

每個人的節日購物清單上，或許都有一個難以找到完美禮物可送的人。在節日來臨前夕、購物熱潮達到最高點時，「早安美國」消費新聞撰稿人黛包瑟（Casey DelBasso）針對那些似乎什麼都不缺的人找到最完美的禮物，讓送禮者不再傷腦筋。

TheraICE 偏頭痛緩解帽

TheraICE偏頭痛緩解帽（Migraine Headache Relief Cap）在亞馬遜網站獲得3萬2,000多人給予4.6星評價，這頂售價30元含眼罩的帽子，是送給喜歡在家享受水療般放鬆體驗者的最佳禮物。

FuelRod充電器

小禮物有大能量！FuelRod是一款方便攜帶的迷你充電器，亞馬遜網站2件裝、售價35元。一旦電池電量耗盡，僅須更換電池即可。全美有500多個自助販售點，可透過該品牌網站或應用程式找到它們。

Beachwaver捲髮器

這家由女性創辦的企業是送給愛美人士的最佳禮物。這款操作簡單的捲髮器（Beachwaver B1 Midnight Rose）在亞馬遜網站售價79元，加上其他美髮工具與產品，可以讓每天早上整理頭髮變得更加輕鬆。

JBL耳機

要想享受高品質的終極音樂體驗，JBL耳機是不二之選。在不同型號與價位都有許多可供送禮的選擇，包括JBL Go 3 Eco（亞馬遜網站售價30元）與JBL Authentics 200（售價299元）。

亞馬遜

上一則

網購沒來 肯州主管聖誕禮物改送彩券 中5萬元大獎

下一則

私人飛機Uber化 票價最低每人111元起

延伸閱讀

季節變化導致偏頭痛 除藥物治療還有這5招能改善

季節變化導致偏頭痛 除藥物治療還有這5招能改善
美國首度基於安全威脅 切斷中國儲能電池連結

美國首度基於安全威脅 切斷中國儲能電池連結
赴美設廠未及時披露 中國電池大廠遭警示約談

赴美設廠未及時披露 中國電池大廠遭警示約談
歐盟強攻電動車電池產業 擬提撥32.3億補助設廠

歐盟強攻電動車電池產業 擬提撥32.3億補助設廠

熱門新聞

好市多(Costco)以量販性價比高的商品著名，但在好市多購買下列5種服飾可能得不償失。美聯社

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

2023-12-19 11:06
好市多。路透

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

2023-12-18 11:24
停靠在邁阿密港的皇家加勒比遊輪。美聯社

船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包

2023-12-12 11:26
Image by Tumisu from Pixabay

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

2023-12-19 09:51
零售專家認為，隨著店內竊盜問題持續增加以及消費者仍不習慣自助結帳，零售業推動的自助結帳作法恐將走入歷史。圖為顧客在沃爾瑪(Walmart)使用自助結帳櫃檯。歐新社

超市偷竊太猖獗 自助結帳恐走入歷史

2023-12-12 10:16
吐司麵包。Image by postcardtrip from Pixabay

吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案

2023-12-15 10:42

超人氣

更多 >
便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思
華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單
開罐頭後做這件事 降低鈉含量更健康

開罐頭後做這件事 降低鈉含量更健康
2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌
亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海

亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海