有些人就是不知該送啥禮物？這些點子讓你參考

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每個人的節日購物清單上，或許都有一個難以找到完美禮物可送的人。在節日來臨前夕、購物熱潮達到最高點時，「早安美國」消費新聞撰稿人黛包瑟（Casey DelBasso）針對那些似乎什麼都不缺的人找到最完美的禮物，讓送禮者不再傷腦筋。

TheraICE 偏頭痛緩解帽

TheraICE偏頭痛緩解帽（Migraine Headache Relief Cap）在亞馬遜 網站獲得3萬2,000多人給予4.6星評價，這頂售價30元含眼罩的帽子，是送給喜歡在家享受水療般放鬆體驗者的最佳禮物。

FuelRod充電器

小禮物有大能量！FuelRod是一款方便攜帶的迷你充電器，亞馬遜網站2件裝、售價35元。一旦電池電量耗盡，僅須更換電池即可。全美有500多個自助販售點，可透過該品牌網站或應用程式找到它們。

Beachwaver捲髮器

這家由女性創辦的企業是送給愛美人士的最佳禮物。這款操作簡單的捲髮器（Beachwaver B1 Midnight Rose）在亞馬遜網站售價79元，加上其他美髮工具與產品，可以讓每天早上整理頭髮變得更加輕鬆。

JBL耳機

要想享受高品質的終極音樂體驗，JBL耳機是不二之選。在不同型號與價位都有許多可供送禮的選擇，包括JBL Go 3 Eco（亞馬遜網站售價30元）與JBL Authentics 200（售價299元）。