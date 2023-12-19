便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

好市多(Costco)以量販性價比高的商品著名，但在好市多購買下列5種服飾可能得不償失。美聯社

好市多 (Costco )以量販性價比高的商品著名，但在好市多購買下列5種服飾可能得不償失。

多件組基本款T恤

好市多以親民的價格販售多款多件組的基本款T恤，看似便宜但做工及用料粗糙，這類T恤可能很快變形或褪色，使用壽命很短。基本款T恤要買品質好一點的，穿久一點才划算。

運動服

好市多以可負擔的價格販售多款運動服，但品質與價錢並不匹配。這些服飾很薄，容易在進行劇烈運動之際撕裂。不妨考慮投資 著名的運動服飾品牌，優先考量其耐用度。

名牌牛仔褲

好市多偶爾會賣名牌牛仔褲，但款式與尺寸不多。雖能以折扣價買到名牌服裝很誘人，但這些合作單品往往缺乏名牌主打商品系列的小細節，導致價格與品質及合身性未能成正比。

重要的是看你要買牌子還是其工藝，另外也要優先考量合身版型。

冬季外套

好市多的冬季外套價格吸引人，但評估這些商品的保暖性和耐用度也很重要。長遠來看，買一件較貴的好外套更省錢。

非名牌運動鞋

好市多以實惠價格販售非品牌運動鞋，這些鞋子適合偶爾鍛鍊，但缺乏知名運動鞋品牌的耐用性與特色。