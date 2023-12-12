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超市偷竊太猖獗 自助結帳恐走入歷史

編譯莊瑞萌／即時報導
零售專家認為，隨著店內竊盜問題持續增加以及消費者仍不習慣自助結帳，零售業推動的自助結帳作法恐將走入歷史。圖為顧客在沃爾瑪(Walmart)使用自助結帳櫃檯。歐新社
零售專家認為，隨著店內竊盜問題持續增加以及消費者仍不習慣自助結帳，零售業推動的自助結帳作法恐將走入歷史。圖為顧客在沃爾瑪(Walmart)使用自助結帳櫃檯。歐新社

零售專家認為，隨著店內竊盜問題持續增加以及消費者仍不習慣自助結帳，零售業推動的自助結帳作法恐將走入歷史。

包括沃爾瑪(Walmart)、好市多(Costco)與偉格曼超市(Wegmans)等大型連鎖商店都正考慮大幅改變經營策略，以避免遏止「零售盜竊與詐騙」，同時提升消費者的購物體驗。零售業專家蘭伯特(Phil Lempert)在接受訪問時便直言，「我認為很快就會看到自助結帳消失。」

許多消費者不斷抱怨店家沒有收銀員協助結帳的缺點，例如當推車裝滿大量商品時，消費者自己不想一一將商品結帳，或在商品無法掃描或自助結帳機故障時，必須等待服務人員前來處理，都讓消費者心生不悅。

零售業高層也開始懷疑「自助結帳」最終能否成功施行，因為消費者沒有結帳就帶走商品的例子持續增加，偉格曼與沃爾瑪執行長無奈表示，這種零售竊盜問題，一年就讓業者損失1000億元之譜。消費者個人利用自助結帳櫃檯趁機逃避付款之際，沃爾瑪高層將加拿大眾多分店關門的原因，歸咎於偷竊問題。

店內竊盜的問題也衍生出防盜作法激增，例如增設透明玻璃牆，但這種作法卻讓守法的購物民眾感到無奈，對於人手早已不足的店家來說也形成一種問題，因為許多商店只有少數幾個人負責結帳、開啟透明玻璃牆、取貨，還要管理及清潔店面。

過去便曾發生過許多客戶在自助結帳遭誤會偷竊，經過保全質問之後才能離開商店。更有一次一位消費者因為不小心未將牙膏掃描結帳，而被店家威脅送去坐牢。對此，蘭伯特就說，「這是一次可怕的經驗，人本來就會犯錯。」

除此之外，一位女士因為遭到誤會指控入店行竊而與沃爾瑪對簿公堂，最後因為證明自己清白而獲得200萬元賠償。展望未來，蘭伯特預測，在入口處先取得消費者的付款資料，當客戶離開店家之前扣款的技術將會越來越普遍。

圖為顧客在好市多(Costco)使用自助結帳櫃檯。歐新社
圖為顧客在好市多(Costco)使用自助結帳櫃檯。歐新社

沃爾瑪 零售業 好市多

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