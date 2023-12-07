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忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員

聯合新聞網／ 即時報導
(美聯社)
(美聯社)

賣場好市多（costco）販售的物品包羅萬象，不僅份量大、價格便宜，而且還會推出獨家商品。不過，日前一名日本圖文作家卻在IG宣告退掉好市多會員，也說明他在好市多的購物體驗與衝動的消費行為，認為他們家不需要去好市多，因此決定退掉會員。貼文一出，掀起許多日本網友共鳴。

「謝謝好市多！再見好市多」，在IG擁有22.6萬粉絲追蹤的Gekko Moria夫婦宣告退掉維持2年好市多會員，起源於妻子11月底苦惱問丈夫，要不要重新續約會員，但丈夫認為家中用不完大包裝商品，且夫妻倆不知道如何找優惠，導致整體花費超出預料，決定退掉會員，但妻子不捨喊，「可是好市多熱狗堡很好吃！」，令丈夫又氣又好笑，因為一家人每次前往好市多只買一點東西，最後都直奔熟食區品嘗美食，「我家真的用不到好市多，因為我們只為了熟食區。好市多不適合不會做飯的人，或不習慣將食物分裝成小份的家庭」。

Gekko先生回憶表示，踏入好市多的第一天就開啟過度消費日常，當看到兩瓶大容量果汁綁在一起販售時，會猶豫是否購買，因為家裡只需要一瓶，但賣場沒賣。再來是商品種類琳瑯滿目、選擇太多，令夫妻兩人忘了目的開始衝動消費，例如妻子指「這個提拉米蘇很好吃」，雖然Gekko先生心想「吃得完嗎」，但為了嘗鮮還是買了。

最無法抗拒的是好市多試吃服務，看到很多人排隊試吃會忍不住一起排，當下覺得反正不買也無所謂，自己沒任何損失，結果這是誘餌，自己中了「試吃魔咒」，當場對該食物的美味無法自拔，結果購買回家享用，吃起來超普通。

接著是好市多店內「寬敞得不像話」，一旦和家人分開走，回頭再找人很麻煩。另外，好市多的購物推車超巨大，當在走道遇到很多人時，「要前進是一種壓力」，如果還遇到有人推購物車停留在走道中間，根本別想過去。

有趣的是，在店內會看到很多顧客一擁而上搶購特定商品，有次夫妻好奇跑去「觀戰」，隨機問一名抱著兩桶泡菜的婦人「這個好吃嗎？」，婦人一臉茫然「我也不知道」，讓Gekko先生感到荒謬，以為對方是常客來回購商品的。

最可怕的場面是最終結帳，因為好市多有些商品單價比其他連鎖商店的價格便宜，自己會不知不覺購買，但這些商品買下來，加總起來價格很可觀，夫妻倆也不知道如何精打細算，到了收銀台都很害怕，「結果每次去好市多只到熟食區內用，感覺很浪費年費就退會員了」。

最後一天夫妻倆還很悲壯離開好市多，Gekko先生上傳一張「淒涼的熱狗堡」照片解釋，因為妻子捨不得好市多的熱狗堡，最後都未能將芥末醬好好淋上。

貼文曝光後掀起日本網友熱烈迴響，許多人留言，「非常同意！我去好市多會買沒有在清單內的冷凍食品，回家後放不進冰箱冷凍庫，每天驚慌失措」、「我買完大份量食物後，知道家裡人不多，會直接把食物冷凍起來，但要解凍很痛苦、分成小份也很痛苦」、「我每次都會請在好市多工作的人幫我跑腿哈哈，更重要的是，好市多會提供Uber服務，可以送到您家，推薦」。也有人叫Gekko太太別難過，就算不是會員，也可進入好市多熟食區購買。

好市多 日本

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