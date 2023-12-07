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年節大餐剩菜如何處理？ 保存秘訣和創意食譜

從拯救大象到為愛情加料 今年聖誕節送點別出心裁的禮物吧

編譯彭尚興／即時報導
搞怪小廚具。美聯社
搞怪小廚具。美聯社

聖誕節鈴聲已在街頭迴盪，想不出今年要送什麼東西嗎？不妨參考以下幾個別出心裁又有獨特意義的禮物。

1. 搞怪小廚具

尼斯湖水怪湯瓢、吸血鬼碾蒜器、蝙蝠開瓶器、還有鴨嘴獸奶油抹刀，以及其他更多造型獨特、同時饒富幽默感的廚房小物，都是設計公司Ototo的產品。這些售價介於15至30元之間的小廚具不僅方便實用，而且充滿設計感，做為室內裝飾擺設也絲毫不遜色。

2.  玩偶救大象

玩偶救大象。美聯社
玩偶救大象。美聯社

填充玩偶向來是受人歡迎的禮物之一，慈善組織「大象計畫」(The Elephant Project)則將大眾對於玩偶的喜愛提升到更高境界。這個由加州設計師克莉絲汀娜·麥金(Kristina McKean)創設，並且全由女性管理的非營利團體，推出了「救救我們」系列(Save Us Collection)玩偶，有母象Kiki、公象Tembo和小象Chaba，每個售價39元，全部獲利都捐給東南亞的大象庇護中心，以及拯救世界各地遭馬戲團虐待的大象。

今年本系列增加了兩名新成員，獅子Oba和小狗Lulu，售價也是39元，銷售利潤則各自捐給非洲的反盜獵行動和國內的領養收容寵物運動。

3. 彩繪野性美

彩繪野性美。美聯社
彩繪野性美。美聯社

幾乎每個人小時候都曾用蠟筆塗過著色簿，但知名美術用品製造商Crayola新推出的高解析彩色繪本組(HD Coloring Kit)可不是給學齡前兒童塗鴉的。這套售價19.99元的美術組包括30支彩色鉛筆和20幀名家拍攝的花卉及野生動物黑白照片，由使用者親自賦予這些圖像美麗色彩。

4. 雙輪遊天下

旅遊資訊隨手可得的網路時代，國家地理出版的「此生必遊的100條單車路線」(100 Bike Rides of a Lifetime)仍是一本不可多得的指南，更是值得收藏的風景畫冊。這本400頁全彩印刷精裝書，定價35元，圖文並茂介紹了全球五大洲的100條最值得一遊的單車路線，從數小時的漫遊到三個月的長征，並附上行程建議，全都是作者Roff Smith親身經歷寫成。即使不出門，躺在家裡翻閱書中的照片，就足以令人神往。

5. 驚喜約會夜

約會夜除了燭光晚餐之外還有什麼新花樣？一套40張的「來場約會吧」(It's a Date!)刮刮樂卡，售價17.99元，每張介紹一種約會點子，浪漫、有趣並帶點傻氣，同時還詳細列舉所需時間及費用，而且其中很多活動都是免費的。

驚喜約會夜。美聯社
驚喜約會夜。美聯社

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