我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時代雜誌2023年度風雲人物 泰勒絲獲殊榮

布林肯與王毅通話談中東 雙方強調延續拜習會進展

吹乾加造型 露華濃髮梳吹風機37萬人愛

編譯周靜芝 / 即時報導
露華濃髮梳吹風機（Revlon One-Step Hair Dryer & Volumizer）。圖取自Amazon.com
露華濃髮梳吹風機（Revlon One-Step Hair Dryer & Volumizer）。圖取自Amazon.com

對多數人來說，不可能每周上髮廊做一次造型，但在家吹出一頭沙龍級柔順秀髮，卻非不可能實現的夢想。雅虎生活網站撰稿人卡哈特（Rebecca Carhart）便找到一個在家隨時都能達到專業美髮效果的方法。她的秘秘武器，就是能同時梳理、吹乾頭髮的露華濃髮梳吹風機（Revlon One-Step Hair Dryer & Volumizer）。卡哈特說，這款改變生活、讓她擁有夢寐以求光澤亮麗秀髮的神物，目前在亞馬遜售價49元。

卡哈特指出，這款聰明小物具備負離子技術，能有效防止頭髮毛躁，讓她的髮質看起來與摸起來都光滑亮澤；同時，圓形髮梳和簇絨刷毛可增加頭髮蓬鬆度與質感，讓髮量看來比平時豐盈。露華濃髮梳吹風機有三種熱度和速度可供選擇，可根據需要吹出各種造型。

卡哈特說，最棒的是它能快速吹乾頭髮並為頭髮定型，每當她用其他吹風機和圓形梳子整理頭髮時，都要花費近一小時才能完成。但有了這款髮梳吹風機，她只需10分鐘就能搞定，而且效果更好。

在亞馬遜網站，有超過37萬5,000名消費者給予它4.6星評價。其中一位留言說，這款吹風機簡直是奇蹟，她從2020年4月開始使用，至今依然愛不釋手。她說，她一直希望頭髮能吹出髮廊般的效果，但她動作不夠俐落，無法同時使用吹風機和圓梳；當一個好朋友首次向她推薦時，她還懷疑它不能讓自己毛躁的頭髮變柔順，但她錯了！

另一位網友也對這款吹風機讚不絕口，還將它作為禮物送給了親人。她說，它非常好用，烘乾時間縮短了一半；她有一頭捲曲的長髮，用這款吹風機吹乾又快又直，她甚至買來送給好友們。

亞馬遜 雅虎

上一則

4種家用品 勿用洗碗精清潔

下一則

食物真能防癌？這6種降風險

延伸閱讀

星女郎林允新劇造型被批醜爆 女主卻像丫鬟

星女郎林允新劇造型被批醜爆 女主卻像丫鬟
觀影說劇／尼可拉斯凱吉 新片化身大禿頭老爸

觀影說劇／尼可拉斯凱吉 新片化身大禿頭老爸
女主看來像丫鬟…林允「水龍吟」造型 被批凸顯五官缺陷

女主看來像丫鬟…林允「水龍吟」造型 被批凸顯五官缺陷
尼可拉斯凱吉變大禿頭 自認名氣就像場賭博

尼可拉斯凱吉變大禿頭 自認名氣就像場賭博

熱門新聞

示意圖。（取材自unsplash）

泡麵之神公布 「台灣最強泡麵TOP10」這兩款奪冠亞軍

2023-12-03 13:21
洗衣機面板。Image by Raphael from Pixabay

耗能易壞 專家建議別買這5種家電

2023-12-05 10:53
今年6月，連鎖餐廳「紅龍蝦」（Red Lobster）宣布將廣受歡迎的「終極無盡蝦」（Ultimate Endless Shrimp）限時促銷活動永久列入菜單時，眾多海鮮愛好者無不歡欣鼓舞。但該餐廳低估了顧客的胃口，此一吃到飽活動恐將成為「紅龍蝦」今年預估虧損2,000萬元的主因。美聯社

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

2023-11-29 12:52
山姆俱樂部在全美、波多黎各有近600家分店，是三家會員制大賣場中最便宜的，這與其母公司沃爾瑪（Walmart）有很大關係。美聯社

3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

2023-12-01 12:12
德州一名婦女今年8月間，從佛羅里達州邁阿密港準備搭乘「嘉年華地平線號」郵輪(見圖)時，被查獲一包大麻二酚軟糖，屬於海上違禁品，不但被拒絕登船，甚至遭終身禁搭嘉年華郵輪。(Getty Images)

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

2023-11-30 10:09
牛肉。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

2023-12-04 10:12

超人氣

更多 >
3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆
北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡
劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立

劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立
那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭
生活開銷大 買不起房…許多公民遠走他鄉 到海外才能實現美國夢

生活開銷大 買不起房…許多公民遠走他鄉 到海外才能實現美國夢