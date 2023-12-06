吹乾加造型 露華濃髮梳吹風機37萬人愛

露華濃髮梳吹風機（Revlon One-Step Hair Dryer & Volumizer）。圖取自Amazon.com

對多數人來說，不可能每周上髮廊做一次造型，但在家吹出一頭沙龍級柔順秀髮，卻非不可能實現的夢想。雅虎 生活網站撰稿人卡哈特（Rebecca Carhart）便找到一個在家隨時都能達到專業美髮效果的方法。她的秘秘武器，就是能同時梳理、吹乾頭髮的露華濃髮梳吹風機（Revlon One-Step Hair Dryer & Volumizer）。卡哈特說，這款改變生活、讓她擁有夢寐以求光澤亮麗秀髮的神物，目前在亞馬遜 售價49元。

卡哈特指出，這款聰明小物具備負離子技術，能有效防止頭髮毛躁，讓她的髮質看起來與摸起來都光滑亮澤；同時，圓形髮梳和簇絨刷毛可增加頭髮蓬鬆度與質感，讓髮量看來比平時豐盈。露華濃髮梳吹風機有三種熱度和速度可供選擇，可根據需要吹出各種造型。

卡哈特說，最棒的是它能快速吹乾頭髮並為頭髮定型，每當她用其他吹風機和圓形梳子整理頭髮時，都要花費近一小時才能完成。但有了這款髮梳吹風機，她只需10分鐘就能搞定，而且效果更好。

在亞馬遜網站，有超過37萬5,000名消費者給予它4.6星評價。其中一位留言說，這款吹風機簡直是奇蹟，她從2020年4月開始使用，至今依然愛不釋手。她說，她一直希望頭髮能吹出髮廊般的效果，但她動作不夠俐落，無法同時使用吹風機和圓梳；當一個好朋友首次向她推薦時，她還懷疑它不能讓自己毛躁的頭髮變柔順，但她錯了！

另一位網友也對這款吹風機讚不絕口，還將它作為禮物送給了親人。她說，它非常好用，烘乾時間縮短了一半；她有一頭捲曲的長髮，用這款吹風機吹乾又快又直，她甚至買來送給好友們。