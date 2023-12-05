耗能易壞 專家建議別買這5種家電

洗衣機面板。Image by Raphael from Pixabay

個人理財網站GO BankingRate指出，選購家電時除了讓生活更便利之外，考量荷包的長期支出也十分重要；因為從能源消耗到維修費用，家電對家庭預算 的影響可能超出人們想像。

以下是專家建議應避免購買的五種家電：

1. 功能過多的洗衣機與烘乾機

德州 達拉斯房地產 商賽維里諾（Mark Severino）表示，他的客戶總是希望屋內能擁有高功能與高效益的家電，而他極力避開的則是功能過於複雜的洗衣機及烘乾機。帶有機械旋鈕和按鈕的家電較不容易損壞，維修起來也更方便，通常也更堅固耐用；那些具有會發光LED螢幕的時尚洗衣機、烘乾機一旦故障，檢查起來會比較複雜，通常是整組設備都壞掉，最後維修的費用也更高。

2. 洗脫烘多功能洗衣機

家電維修公司Sveagle Plumbing執行長肯尼（Mitch Kenney）指出，雖然洗衣機與烘乾機兩者合一很方便，但這些設備常會有些缺點。其中一個值得注意的是，烘乾效率會比洗滌功能低得多，導致衣物烘乾的時間拉長，這種低效率抵消了多功能洗衣機在節省時間上的優點。

此外，如果某項功能出現故障，可能會影響整個設備，導致昂貴的維修或更換費用。對於空間夠大的家庭來說，獨立的洗衣機與烘乾機是個更高效、更可靠的長遠選擇。

3. 傳統熱水器

家電維修公司Emergency Plumbing Squad總監吉納歐（Martina Genao）表示，傳統熱水器即使在不用水的情況下也會持續加熱，造成不必要的能源消耗與瓦斯帳單高漲。最好以無水箱或即熱式熱水器來取代，這些設備只在需要時將水加熱，省去傳統熱水器在備用狀態所消耗的能源。

吉納歐指出，選擇這類升級設備，避免使用過時或隔熱性能差的熱水器，不僅可立即節省成本，還能為營造永續發展、環保的家居環境盡一份心力。

4. 功率過大的中央空調系統

空調專家米契爾（Josh Mitchell）表示，功率過大的空調設備往往會頻繁地開與關，除了降低能源使用效率，還會加快損壞速度；所以根據住宅空間大小選擇合適的空調系統十分重要。

5. 移動式空調

米契爾指出，雖然移動式空調看起來很方便，但許多移動式空調並不像窗型冷氣或分離式空調那樣節能；在較大的空間裡，它們也很難有效地降溫。