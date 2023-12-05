我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

PISA國際評比出爐 美國學生數學成績創歷年新低

美：休戰破裂 因哈瑪斯憂女性人質獲釋後揭遭遇

耗能易壞 專家建議別買這5種家電

編譯周靜芝 / 即時報導
洗衣機面板。Image by Raphael from Pixabay
洗衣機面板。Image by Raphael from Pixabay

個人理財網站GO BankingRate指出，選購家電時除了讓生活更便利之外，考量荷包的長期支出也十分重要；因為從能源消耗到維修費用，家電對家庭預算的影響可能超出人們想像。

以下是專家建議應避免購買的五種家電：

1. 功能過多的洗衣機與烘乾機

德州達拉斯房地產商賽維里諾（Mark Severino）表示，他的客戶總是希望屋內能擁有高功能與高效益的家電，而他極力避開的則是功能過於複雜的洗衣機及烘乾機。帶有機械旋鈕和按鈕的家電較不容易損壞，維修起來也更方便，通常也更堅固耐用；那些具有會發光LED螢幕的時尚洗衣機、烘乾機一旦故障，檢查起來會比較複雜，通常是整組設備都壞掉，最後維修的費用也更高。

2. 洗脫烘多功能洗衣機

家電維修公司Sveagle Plumbing執行長肯尼（Mitch Kenney）指出，雖然洗衣機與烘乾機兩者合一很方便，但這些設備常會有些缺點。其中一個值得注意的是，烘乾效率會比洗滌功能低得多，導致衣物烘乾的時間拉長，這種低效率抵消了多功能洗衣機在節省時間上的優點。

此外，如果某項功能出現故障，可能會影響整個設備，導致昂貴的維修或更換費用。對於空間夠大的家庭來說，獨立的洗衣機與烘乾機是個更高效、更可靠的長遠選擇。

3. 傳統熱水器

家電維修公司Emergency Plumbing Squad總監吉納歐（Martina Genao）表示，傳統熱水器即使在不用水的情況下也會持續加熱，造成不必要的能源消耗與瓦斯帳單高漲。最好以無水箱或即熱式熱水器來取代，這些設備只在需要時將水加熱，省去傳統熱水器在備用狀態所消耗的能源。

吉納歐指出，選擇這類升級設備，避免使用過時或隔熱性能差的熱水器，不僅可立即節省成本，還能為營造永續發展、環保的家居環境盡一份心力。

4. 功率過大的中央空調系統

空調專家米契爾（Josh Mitchell）表示，功率過大的空調設備往往會頻繁地開與關，除了降低能源使用效率，還會加快損壞速度；所以根據住宅空間大小選擇合適的空調系統十分重要。

5. 移動式空調

米契爾指出，雖然移動式空調看起來很方便，但許多移動式空調並不像窗型冷氣或分離式空調那樣節能；在較大的空間裡，它們也很難有效地降溫。

德州 預算 房地產

上一則

周六食客7000人 全美最大自助餐館價格實惠

延伸閱讀

俄烏戰爭至今造成1.5億噸碳排 超過比利時年排放

俄烏戰爭至今造成1.5億噸碳排 超過比利時年排放
MLB／一球未打就發財 釀酒人大物獲近1.5億美元破紀錄合約

MLB／一球未打就發財 釀酒人大物獲近1.5億美元破紀錄合約
COP28直擊／專家：若有甲烷協議 恐衝擊台灣淨零

COP28直擊／專家：若有甲烷協議 恐衝擊台灣淨零
美專家：美沒出兵助烏 為留軍力護台

美專家：美沒出兵助烏 為留軍力護台

熱門新聞

示意圖。（取材自unsplash）

泡麵之神公布 「台灣最強泡麵TOP10」這兩款奪冠亞軍

2023-12-03 13:21
今年6月，連鎖餐廳「紅龍蝦」（Red Lobster）宣布將廣受歡迎的「終極無盡蝦」（Ultimate Endless Shrimp）限時促銷活動永久列入菜單時，眾多海鮮愛好者無不歡欣鼓舞。但該餐廳低估了顧客的胃口，此一吃到飽活動恐將成為「紅龍蝦」今年預估虧損2,000萬元的主因。美聯社

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

2023-11-29 12:52
山姆俱樂部在全美、波多黎各有近600家分店，是三家會員制大賣場中最便宜的，這與其母公司沃爾瑪（Walmart）有很大關係。美聯社

3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

2023-12-01 12:12
德州一名婦女今年8月間，從佛羅里達州邁阿密港準備搭乘「嘉年華地平線號」郵輪(見圖)時，被查獲一包大麻二酚軟糖，屬於海上違禁品，不但被拒絕登船，甚至遭終身禁搭嘉年華郵輪。(Getty Images)

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

2023-11-30 10:09
牛肉。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

2023-12-04 10:12
酒精飲料。Image by 5598375 from Pixabay

研究：這2種食物 提高大腸癌風險

2023-12-01 12:38

超人氣

更多 >
4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰
住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議
周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈
紐約布碌崙8大道 驚傳十餘蒙面匪強闖民宅搶劫

紐約布碌崙8大道 驚傳十餘蒙面匪強闖民宅搶劫
逃避習治理… 中國「走線人」大增 他喊：在美才活得像人

逃避習治理… 中國「走線人」大增 他喊：在美才活得像人