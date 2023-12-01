3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

山姆俱樂部在全美、波多黎各有近600家分店，是三家會員制大賣場中最便宜的，這與其母公司沃爾瑪（Walmart）有很大關係。美聯社

在會員制大賣場採購可為荷包省錢，尤其如果家中成員眾多，或是有足夠的空間存放大量物品。BJ's在東部沿岸名氣響亮，而山姆俱樂部（Sam's Club）與好市多 （Costco）則遍布全美各地。

如果在居住的地區有這三家會員制大賣場，可以透過選擇性採購來節省生活開支。為了解消費者究竟能省多少錢，樂齡會（AARP）帶著一份包括烤雞、牛肉、鮭魚、罐頭、調味品和主食的30項食品採購清單，實地走訪了紐約長島 附近的BJ's、好市多與山姆俱樂部。

第一名：山姆俱樂部（30項食品共花費68.94元）

山姆俱樂部在全美、波多黎各有近600家分店，是三家會員制大賣場中最便宜的，這與其母公司沃爾瑪 （Walmart）有很大關係。信用諮詢網站Debt.com董事長德沃金（Howard Dvorkin）表示，山姆俱樂部之所以是三家中最便宜的，是因為沃爾瑪的強大採購力；不過，他們沒有好市多擁有的知名品牌。

除了購物省錢外，山姆俱樂部還能節省會員費，基本會員費50元、高級會員費110元。後者可享受多數線上商品的免費送貨服務、免費路邊取貨服務、處方眼鏡和太陽眼鏡有20%折扣，以及符合條件的商品享2%返利回饋。

第二名：好市多（30項商品共花費81.33元）

好市多是最大的倉儲式賣場，共有862家分店，其中592家位於美國、波多黎各。。美聯社

好市多是最大的倉儲式賣場，共有862家分店，其中592家位於美國、波多黎各。好市多同樣有兩種會員資格，基本會員費60元、金星會員費120元。成為金星會員後，在好市多賣場、網站和旅遊網購買符合條件的商品，每年可獲得2%的回饋，最高可達1,000元，還可享受其他好市多提供服務的大幅折扣，例如列印支票和投保車險車輛的道路救援。

德沃金說，重視品牌的消費者在好市多會有更好的購物體驗，為確保可省最多，要留意每磅或每單位的標價。他說，如果可能，最好選好市多自家品牌Kirkland，它的品質不遜於其他知名品牌，且有時還是這些知名品牌生產的。

第三名：BJ's（30項商品共花費81.60元）