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她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

砸1160萬 華裔導演買下加州五畝莊園

編譯周靜芝 / 即時報導
好萊塢華裔知名導演兼製片人朱浩偉（Jon Chu）。路透
好萊塢華裔知名導演兼製片人朱浩偉（Jon Chu）。路透

歌手兼演員海爾希（Halsey）在今年夏天悄悄賣掉了她在洛杉磯郊區的莊園，雖然交易是在場外進行，但公開記錄證實成交價為1,160萬元；雖然沒有達到她開出的目標1,190萬元，但對當地房價來說仍是個不小的數字。買主也住附近，是好萊塢華裔知名導演兼製片人朱浩偉（Jon Chu），他因「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）一片聲名大噪，與結縭多年的妻子克莉絲汀（Kristin）在不到半英里之外擁有另一棟較小的住宅。

海爾希在兩年前以約1020萬元的價格買下，這座建於20世紀90年代初的豪宅，坐落在卡拉巴薩斯（Calabasas）與馬里布（Malibu）之間的山丘上，屬非建制地區蒙特尼多（Monte Nido）。整座莊園在歷任生活奢華屋主的擴建、升級下，項目繁多的建築清單包括供24小時保全使用的小門樓、獨立的三車位車庫、一棟帶三車位車庫的招待所、一棟泳池別墅、獨立的錄音室以及隱蔽的「冥想空間」。

主屋佔地1萬平方英尺，是座地中海別墅風格的住宅，鋪有胡桃木地板，設有專業級的廚房、兩層樓高的圖書館、電影院、三間樓上臥室套房，以及設有美容沙龍的整層地下室。

不過，令人最為驚豔的庭園才是該豪宅的真正亮點：佔地五英畝的空間全部經過景觀設計，綠意盎然的草坪、高大的梧桐與老橡樹散見於庭院各處。此外，還有一座葡萄園、遛狗場、備有戶外廚房的寬闊露台、一座游泳池，甚至還有一條潺潺小溪流經整片土地。

據了解，海爾希在演藝工作之餘，還涉足房地產。在過去六個月，她買下了兩棟價值數百萬元的新屋：一是位於洛杉磯的Laurel Canyon社區的隱蔽平房，另外是位於Los Feliz的復古西班牙風豪宅。記錄顯示，這位29歲的歌手長期以來一直在其他地方擁有兩棟精緻住宅，提供家庭成員居住；其中一棟位於洛杉磯郊區的聖塔克拉利塔（Santa Clarita），另一棟位於她出生與成長的新澤西州。

洛杉磯 電影院 華裔

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