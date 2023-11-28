易乾抗臭可用百次 環保擦碗布5萬人說讚

瑞典擦碗布（Swedish Dishcloths）。圖取自Amazon.com

許多人或許有這種感覺，每當扔掉一張廚房紙巾時，就像扔掉一張鈔票一樣。沒錯！根據雅虎 新聞網站報導，使用廚房紙巾一年浪費的金額可能高達數百元；因此，可重複使用的抹布便是一種更節省、更環保的選擇。最好的例子就是瑞典 擦碗布（Swedish Dishcloths），每片最多可以重複使用100次，目前亞馬遜 Prime會員只需17.25元（原價25元）就可買到10片。

數據統計網站Statista指出，Bounty是美國最受歡迎的廚房紙巾品牌，在亞馬遜上購買8捲雙層紙巾的價格為25元；美國家庭平均每月使用5到7捲紙巾，一年用量為72捲。依此推算，每個家庭每年在廚房紙巾上的花費約為225元。

而每片瑞典擦碗布的使用期限相當於15捲紙巾，因此粗略計算，如果以這些擦碗布代替紙巾，一年只需用掉5片，等於節省了200多元。雖然花色不同的擦碗布，價格會相差5至9元，但還是划算。

這款可洗的擦碗布是廚房紙巾與海綿的最佳替代品，它們既快乾、抗臭又耐用。它在亞馬遜網站兩個類別的暢銷商品中名列第一，獲得超過5萬4,500個4.6 星評價。

瑞典擦碗布由棉與人造纖維製成，可以在洗碗機或洗衣機中重複清洗。當它們無法再使用時，不用擔心會造成環境負擔，因為可以生物分解。

許多消費者和給予五星評價的網友都表示，這款抹布很適合清潔各種物品，用途比他們想像的更廣泛；沾濕的時候，可擦拭各種溢出的湯汁，讓檯面或鍋具幾乎完全乾淨。

一位粉絲稱讚說，這款擦碗布非常好用，讓她超級愛；她通常用它來擦拭廚房檯面，「它們的吸水性超強！」