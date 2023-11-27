美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式

美國最暢銷的汽車豐田Camry未來將只生產油電混合車款。Camry現在有油電混合版，但新設計的2025年Camry將只提供汽油引擎與電動馬達結合的油電混合款式。路透

財經新聞網站CNN Business報導，美國最暢銷的汽車豐田 Camry未來將只生產油電混合車款。Camry現在有油電混合版，但新設計的2025年Camry將只提供汽油引擎與電動馬達結合的油電混合款式。

Camry將與迷你廂型車Sienna、多功能車（SUV ）Venza、全尺寸SUV Sequoia等豐田其他車款一樣，只提供油電混合版。當然，還有豐田的Prius，該車型最近重新改款，日前被「汽車趨勢」（Motor Trend）雜誌評選為「年度風雲車」。

Camry將只生產油電混合車的決定顯示，這項技術已普遍被採用。混合動力技術曾經只是少數車款的新奇發明，且大多在油價 飆漲時才引起人們的興趣，但現在它已成為主流。因此一向作風保守的豐田也認為，喜愛這款主流轎車的客戶已經能接受油電混合車了。

讓Camry成為純油電混合車，是豐田邁出的一大步。在過去的22年裡，Camry一直是美國卡車或SUV之外最暢銷的轎車；與Prius一樣，它也是豐田品牌代表車款。

自2007年以來，Camry一直同時生產油電混合版，但改款的2025年新車，混合動力版將不再是選項之一、而是唯一。

市場信息公司J.D. Power產業分析師喬閔尼（Tyson Jominy）表示，豐田讓這款廣受歡迎的車只採用油電混合技術，對其他汽車製造商來說可能是激進的一步，但這符合豐田長期以來對該項技術的掌握。

新款Camry與豐田其他多數油電混合車一樣，不像電動車需要充電。它的四缸汽油引擎除了驅動汽車外，還將為電池充電，為兩個電動馬達提供動力。這套油電混合動力系統的總功率在前輪驅動車款中可達225馬力，在四輪驅動車款中可達232馬力，與其他油電混合車一樣，當引擎輸出動力超過駕駛實際需求時，多餘動力將為電池充電，提供最有效率的動能運用。