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乾旱致收成大減 這種食用油價格恐大漲

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乾旱致收成大減 這種食用油價格恐大漲

編譯潘勛／即時報導
橄欖作物恐怕連兩年歉收，結果便是橄欖油價格可能大漲。(Getty Images)
橄欖作物恐怕連兩年歉收，結果便是橄欖油價格可能大漲。(Getty Images)

自今年4月起熱浪席捲歐洲南部大部分地區，引發乾旱，對橄欖樹傷害很大，樹木為自保，產果不多；有線電視新聞網(CNN)報導，橄欖作物恐怕連兩年歉收，結果便是橄欖油價格可能大漲，愛用橄欖油烹飪的人家只怕荷包要失血。

世界橄欖油產量最大國的西班牙，名列全球暖化打擊最嚴重區域，西班牙4月溫度曾上升到華氏104度；義大利及希臘的橄欖樹農也感受到酷熱的打擊。

業界專家指出，今秋採的橄欖果，數量比起5年平均值要減少三成以上。百益(Filippo Berio)橄欖油總裁贊樂(Walter Zanre)表示，短期看不到緩解跡象，業界處於危機之中。

橄欖油短絀及加價已致上述地區偷盜現象大增，由偷橄欖枝到入侵存油貨棧都有。

聖路易聯邦準備銀行自1990年代初期便登錄橄欖油價。7月價格來到每立方噸8599元，而去年夏季價格只達其半數，可謂飛漲。上次最高價在1996年底，每立方噸為6240元以上。

「國際橄欖油協會」(International Olive Council)並未宣布油產量陷入危機，而是在設想各種策略，能在高溫、旱災時更容易種植橄欖樹。

但不願具名的協會發言人表示，因為氣候變遷，全球橄欖油產量由2022年10月到2023年9月減少達二成。

飲食替代機構「Verywell Fit」指出，葡萄籽油、菜籽油、椰子油甚至搗爛香蕉，都可用來代替橄欖油。然而，那些食物也受到全球暖化影響。

「Zero Acre Farms」還有一種由甘蔗特製的油，由發酵分解取得；公司聲稱這種油用水比橄欖油少99%、用土地比菜籽油少87%。這種甘蔗製油類，概念類似製造酒精、優格或手工酸麵包，不必用榨取方式生產。它至少可以幫忙解決全球作物荒，至少對美食家如此。

大宗作物機構「Mintec」學者荷蘭德(Kyle Holland)表禦，事態目前很嚴重，不僅橄欖油如此，很多作物亦然。

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