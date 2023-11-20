我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年長忘事難免 但5跡象顯示健忘程度恐異常

逾7成OpenAI員工連署 要求董事會讓奧特曼回鍋

車停室外冬天要刮冰？擋風玻璃罩輕鬆去冰不再擔心刮壞

編譯周靜芝 / 即時報導
AstroAI擋風玻璃罩。圖取自Amazon網站
AstroAI擋風玻璃罩。圖取自Amazon網站

雅虎新聞網報導，在冬季冰風暴來襲前，駕駛人可能需要一些東西，讓愛車遠離戶外惡劣的天候環境，而AstroAI擋風玻璃罩（Windshield Cover）正可提供這樣的保護。

使用時只需把布罩鋪在擋風玻璃上，並將側邊袋子套住後視鏡，然後將彈性掛鈎掛在輪胎鋼圈上，即可為愛車提供最佳保護。更棒的是，現在亞馬遜網站上只售26元，適合有車但沒有車庫，或是車庫移做儲藏室之用者。

這款擋風玻璃罩可以擋住霜、雨夾雪、冰，再也不用擔心因使用冰刮而造成玻璃刮痕。它有黑、白兩種顏色可供選擇（價格因顏色而異），並配有便利袋，不用時可輕鬆收納。

擋風玻璃罩毫無疑問是冬季的必備品，但它在其他季節也一樣好用。加厚的布罩有四層設計，可以承受各種天候因素：它防水、防凍、防刮，可保護愛車免受雨水、冰雪、灰塵甚至可怕的鳥屎的「侵襲」。

在過去一個月裡，已有超過1,000人購買了AstroAI防風罩，至今有2,500名消費者給予它4.3星評價，多數人對它的合身設計與保護功能最為稱道。

一名消費者留言說，這是他買過最好的一款保護罩。他說，材料非常耐用，很容易安裝在他的2021年現代伊蘭特（Hyundai Elantra）油電混合車上，結實的掛鉤可將彈性帶牢牢固定在輪圈和門把上。在不時降雨的季節裡能有效地防水，打開後很快就乾了。它能完整地遮覆車子的擋風玻璃，即使狂風猛吹也紋風不動。

一位滿意的客戶表示，該款擋風玻璃照罩的優點不止是省錢而已，過去幾天他們遇上惡劣的暴風雪，多虧有了它。當布罩從車上取下後，他的擋風玻璃與乘客座位的後視鏡上完全沒有冰雪；僅駕駛座一側的後視鏡上有些積雪。他說，這可能是其他行經的車輛所造成的，但他的雨刷水的噴嘴是乾淨的，雨刷也沒有結冰，「很高興我買了它」。

亞馬遜 暴風雪 雅虎

上一則

廚房掛舊畫老婦想扔 竟是價值2500萬名畫羅浮宮收藏

下一則

降低膽固醇 這個營養成份特別有幫助

延伸閱讀

台灣壓克力之父 奇美創辦人許文龍95歲病逝

台灣壓克力之父 奇美創辦人許文龍95歲病逝
不到萬元小車也要運動裝？Citroën推出My Ami Pop開帥不開快

不到萬元小車也要運動裝？Citroën推出My Ami Pop開帥不開快
她曝好市多保鮮膜1超神用途 網大讚：被耽誤的防水貼膜

她曝好市多保鮮膜1超神用途 網大讚：被耽誤的防水貼膜
沈春華身體不適開車「直撞小黃」親還原過程：我想完了...

沈春華身體不適開車「直撞小黃」親還原過程：我想完了...

熱門新聞

(本報系檔案照)

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

2023-11-14 11:43
很多人往沙發一坐就呼呼入睡，但上床卻睡不著。(Getty Images)

為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？

2023-11-16 10:56
獨自搭遊輪雖然自由，但也有個缺點：可能需要支付額外的費用 。(Getty Images)

一個人搭郵輪？你得多付費

2023-11-17 10:38
研究表明，超過40%的美國成年人不知道自己有高膽固醇問題，並且因此未接受治療。（Getty Images）

逾四成美國人 不知自己罹患這種病

2023-11-14 10:15
近幾年美國「不掃落葉」運動漸受歡迎。 （美聯社）

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

2023-11-17 09:34
研究顯示，綜合維他命有助於緩解一些常見而輕微的記憶力衰退。(Getty Images)

神經科專家做研究後 開始吃這種保健品

2023-11-13 10:02

超人氣

更多 >
美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠
加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？
前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲

前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲
剛出生就相遇…結婚77年 羅莎琳從未體驗沒有卡特的生活

剛出生就相遇…結婚77年 羅莎琳從未體驗沒有卡特的生活
以色列：加薩最大醫院下方發現55公尺長地道

以色列：加薩最大醫院下方發現55公尺長地道