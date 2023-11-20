車停室外冬天要刮冰？擋風玻璃罩輕鬆去冰不再擔心刮壞

AstroAI擋風玻璃罩。圖取自Amazon網站

雅虎 新聞網報導，在冬季冰風暴來襲前，駕駛人可能需要一些東西，讓愛車遠離戶外惡劣的天候環境，而AstroAI擋風玻璃罩（Windshield Cover）正可提供這樣的保護。

使用時只需把布罩鋪在擋風玻璃上，並將側邊袋子套住後視鏡，然後將彈性掛鈎掛在輪胎鋼圈上，即可為愛車提供最佳保護。更棒的是，現在亞馬遜 網站上只售26元，適合有車但沒有車庫，或是車庫移做儲藏室之用者。

這款擋風玻璃罩可以擋住霜、雨夾雪、冰，再也不用擔心因使用冰刮而造成玻璃刮痕。它有黑、白兩種顏色可供選擇（價格因顏色而異），並配有便利袋，不用時可輕鬆收納。

擋風玻璃罩毫無疑問是冬季的必備品，但它在其他季節也一樣好用。加厚的布罩有四層設計，可以承受各種天候因素：它防水、防凍、防刮，可保護愛車免受雨水、冰雪、灰塵甚至可怕的鳥屎的「侵襲」。

在過去一個月裡，已有超過1,000人購買了AstroAI防風罩，至今有2,500名消費者給予它4.3星評價，多數人對它的合身設計與保護功能最為稱道。

一名消費者留言說，這是他買過最好的一款保護罩。他說，材料非常耐用，很容易安裝在他的2021年現代伊蘭特（Hyundai Elantra）油電混合車上，結實的掛鉤可將彈性帶牢牢固定在輪圈和門把上。在不時降雨的季節裡能有效地防水，打開後很快就乾了。它能完整地遮覆車子的擋風玻璃，即使狂風猛吹也紋風不動。

一位滿意的客戶表示，該款擋風玻璃照罩的優點不止是省錢而已，過去幾天他們遇上惡劣的暴風雪 ，多虧有了它。當布罩從車上取下後，他的擋風玻璃與乘客座位的後視鏡上完全沒有冰雪；僅駕駛座一側的後視鏡上有些積雪。他說，這可能是其他行經的車輛所造成的，但他的雨刷水的噴嘴是乾淨的，雨刷也沒有結冰，「很高興我買了它」。