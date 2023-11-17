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BJ's、ShopRite…多家連鎖超市感恩節送火雞

編譯莊瑞萌／即時報導
感恩節即將到來，多家連鎖超市提供消費一定金額，即可免費獲得一隻火雞的優惠活動。(Getty Images)
感恩節即將到來，多家連鎖超市提供消費一定金額，即可免費獲得一隻火雞的優惠活動。(Getty Images)

感恩節即將到來，包括ShopRite、BJ's與Foodtown等多家連鎖超市都提供消費一定金額，即可免費獲得一隻火雞的優惠活動。

根據Money網站列出的優惠如下。首先是Acme連鎖超市。消費者在今年11月23日前，只要在帳戶加入「ACME for U」數位優惠券並消費400元以上，即可獲得一隻最重22磅的火雞或4~7磅的火雞胸肉。

另一家BJ's大賣場，其會員在11月9日前，從11月11至22日，可登入BJ’s的App或BJs.com打開數位優惠券圖庫，兌換免費火雞優惠券。

第三家超市則是ShopRite。其Price Plus會員在11月23日前，一次或多次消費交易達400元，即可免費獲得一隻火雞或其他商品，例如Cook's火腿、冷凍烤雞與Stouffer's冷凍千層麵等。每次交易之前，用戶必須先出示Price Plus卡才能擁有資格。

第四家為Foodtown。消費者在11月26日前，在Foodtown店內一次或多次消費交易達400元，即可免費獲得10~20磅自有品牌冷凍火雞或其他商品，例如Cook's火腿或10元等值Foodtown禮品卡。

其他提供免費火雞的連鎖超市還包括Giant、Weiss Markets與現金回饋應用程式Ibotta等。

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