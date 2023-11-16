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好市多自助結帳竟要秀兩種身份證件 消費者火大

編譯周靜芝 / 即時報導
現在好市多會員在使用自助結帳時，必須出示兩種身份證件。美聯社
現在好市多會員在使用自助結帳時，必須出示兩種身份證件。美聯社

在繁忙的現代生活中，時間就是金錢，對許多消費者來說，最重視的便是兼具速度與便利的完美結帳流程。一旦推著塞得滿滿的購物車，每個人只想趕快結帳、然後回家；然而此一最後步驟，在好市多這個受到眾多粉絲喜愛的賣場龍頭，卻變得越來越困難。

最近，一些沮喪的消費者在Reddit網站上發表了他們對好市多自助結帳流程的看法。他們指出，現在好市多會員在使用自助結帳時，必須出示兩種身份證件；另一個引發爭議的是，手持掃描器的使用問題，因為它僅限員工使用。

在這些措施實施之前，好市多會員通常可以使用自助結帳機快速完成購物。但現在，當在好市多排隊等候自助結帳時，在掃描商品前，必須牢記新的注意事項：是否攜帶了所有必要的證件？不僅是會員卡，還需要帶有照片的身份證明，才能把要買的商品帶回家。好市多認為，這是一項必要的防範措施，可以遏阻共用會員卡和店內行竊。

許多自稱是好市多會員的Reddit用戶都對必須出示身份證件發表了看法。一位用戶說，問題不在於規定，而在於過度嚴勵地執行規定；好市多的工作人員對會員非常不尊重，這完全是不恰當的舉動。

好市多自助結帳系統的另一個主要問題是手持掃描器。好市多規定，僅工作人員能使用這項設備，這可能會帶來一些挑戰，尤其是當顧客的購物車裡有大件物品，而又無人協助結帳時；顧客若想自己使用手持掃描器，會遭到工作人員的制止。

一位在Reddit上擁有近400個按讚數的用戶在評論此一結帳流程時表示，他對好市多沒有太多抱怨，但卻不喜歡這一自助結帳的體驗，並稱他最近又開始走一般結帳通道，這樣更快更方便。

好市多

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