便宜小物助你好眠 這款眼罩八萬人說讚

Mavogel睡眠眼罩。圖取自Amazon網站

雖然睡眠是保持健康的基本要素之一，但為數眾多的美國人卻為睡眠不足所苦惱。如果不幸你是其中之一，現在亞馬遜 網站上有個讓人無法抗拒的優惠折扣，一款超級受歡迎的Mavogel睡眠眼罩（Sleep Mask）原價20元、現僅售9元，可大大提升睡眠品質，擺脫數綿羊的困擾。

專家指出，要想獲得更好的睡眠，首先檢查一下個人的「睡眠衛生」（sleep hygiene ），亦即有哪些良好的睡眠習慣，可以為自己創造一個好的睡眠環境，有助迅速入睡並一覺到天亮。

內科醫生溫特（Chris Winter）表示，尋找合適的助眠產品是件因人而異的事，但眾所周知，睡眠眼罩能讓人更有效地控制所處的黑暗環境，對睡眠有極大幫助。而Mavogel純棉睡眠眼罩，由五層超級透氣質材製成，舒適度極佳，有黑、灰兩色，堪稱是完美的選擇。

超過7萬9000名消費者對這款眼罩讚賞有加，給予4.4星的評價。一位現在睡得很好的人留言說，他在亞馬遜上買過其他的睡眠眼罩，價格都不貴，但很容易便破裂。這款眼罩顯然做工精致、耐用又超級柔軟舒適；而且鼻梁位置嵌有金屬絲，可以調整彎度，讓遮光效果更佳。

一位在旅行途中攜帶這款睡眠眼罩的粉絲說，「買下它吧！」，她可以在登機時輕鬆地將它別在身上，這樣就不用擔心要用時找不到。Mavogel純棉眼罩超級舒適，又不會發熱；另外，鼻梁位置有根金屬絲，可以捏住它或將它調整到適合自己的鼻子，能最大程度地阻擋光線，「這是我旅行時的首選眼罩」。