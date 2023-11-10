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番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳

編譯周靜芝 / 即時報導
NBC新聞網站購物頻道Select集合了專家所推薦的衣物去污劑進行評鑑，選出最好的品牌是 OxiClean MaxForce衣物去污噴霧劑 。（亞馬遜網站）
NBC新聞網站購物頻道Select集合了專家所推薦的衣物去污劑進行評鑑，選出最好的品牌是 OxiClean MaxForce衣物去污噴霧劑 。（亞馬遜網站）

家有會經常弄髒衣服的小孩或青少年，就知道要讓這些污漬在一般的洗衣過程中消失有多麼困難；而衣物去污劑可以幫得上忙，好的去污劑能掩蓋污漬痕跡，讓衣物看起來煥然如新。

雖然市售的去污劑都標榜有類似的功能，但效果並非全然相同，許多去污劑的成分各異，且針對的是某些類型的污漬。

NBC新聞網站購物頻道Select集合了專家所推薦的衣物去污劑進行評鑑，這些去污劑可以去除衣物的大部分污漬，但整體而言，最好的是 OxiClean MaxForce衣物去污噴霧劑（Laundry Stain Remover Spray）。

Select團隊人員戈迪歐（Mili Godio）表示，由於她很容易衣服就會沾染污漬，這款噴霧劑是她日常洗衣的主力產品，也是專家和Select工作人員的最愛。即使是衣服上最小的污漬，它的噴嘴也能輕鬆鎖定目標，戈迪歐說，她通常會在正常洗衣程序前就先處理番茄醬、咖啡、墨水及其他難洗的污漬。

根據戈迪歐的經驗，這款去污劑不論在白色或有顏色衣物上使用都很安全。該品牌建議，在清洗前讓去污劑在衣物上靜置5分鐘，對於較頑固的污漬，甚至可靜置長達7天。儘管這款商品的名字裡有「Oxi」，但根據Select邀請的專家指出，這是一種以酵素為基礎的去污劑，使用酵素來化學分解污漬，而不是用氧化來掩蓋污漬。

OxiClean MaxForce 衣物去污噴霧劑在亞馬遜網站獲得2500多名消費者給予4.6星好評；12盎司裝，目前售價5.7元起。

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