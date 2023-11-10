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油電車成新寵 這3款3萬元有找

編譯彭尚興／綜合報導
豐田Prius。(美聯社)
豐田Prius。(美聯社)

零售汽油價格居高不下，對許多自駕通勤族的荷包造成不小壓力，雖然有人改開純電動車，從此擺脫油價起落的糾葛，但電動車仍受限於每次充電所能行駛的距離、充電站的普及，以及高低溫差對於電池續電能力的影響；因此免插入式(non plug-in)充電的油電混和動力車(hybrid)成為折衷選擇。

目前幾乎所有主要汽車製造商都提供油電混合車，儘管價格略高於汽油車款，但專家指出，在汽車壽命周期內，油電車所省下的總燃料費超過新車價格的差異，甚至更多。況且，油電車之中也不乏性價比實惠的車款。汽車評論網站Edmunds就推薦三款售價在3萬元以內的油電車。

豐田Toyota Prius

2023年式Prius仍舊保持五門斜背造型，但小改了外型；動力也大幅提升，改善了公路加速性能。內裝精緻，唯一美中不足之處是後座頭部空間較小，高個子的乘客恐怕會有壓迫感。

Prius的油耗表現不俗，經聯邦環境保護署(EPA)實地測試，每加侖燃油可行駛49至57哩，傲視同級對手。參考售價自2萬8545元起。

現代Hyundai Sonata Hybrid

Edmunds編輯認為，油電版Sonata中型房車無論是油耗或性能都令人意外地超越同級的豐田Camry和本田Accord。根據EPA測得的數據，市區／公路混合油耗達47至52哩。但是內裝材質稍嫌平庸，高速行駛時風切和車內噪音略大，而且只有高級車款才有大型顯示幕、全方位攝影機等配備。參考售價2萬9565元起。

現代Sonata Hybrid。(美聯社)
現代Sonata Hybrid。(美聯社)

起亞KIA Sportage Hybrid

起亞的Sportage小型休旅車2023年才推出油電版，1.6升四缸渦輪增壓引擎可以榨出227匹馬力，刷新許多人對於油電車動力不足的刻板印象。每加侖平均可行駛43哩，即使在四輪驅動模式下也有38哩，內部乘坐空間和行李廂都很寬敞，足以應付小家庭日常需求。參考售價自2萬8815元起。

起亞Sportage Hybrid。(美聯社)
起亞Sportage Hybrid。(美聯社)

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