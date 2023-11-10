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電動車庫存多 業者降價促銷 有回贈7500元也有租車優惠

編譯徐薏茹／綜合報導
電動車的銷售成長放緩，車廠與車商正在降價促銷。圖為麻州一家車商展售的吉普電動車。(美聯社)
電動車的銷售成長放緩，車廠與車商正在降價促銷。圖為麻州一家車商展售的吉普電動車。(美聯社)

想要以低價購買新車的買家或許可以考慮電動車了。由於電動車的銷售成長放緩，車廠與車商正在降價促銷，以清理滯銷庫存。

現代汽車(Hyundai Motor)、福特汽車(Ford Motor)等汽車製造商本月提供部分車型高達7500元的現金回贈，一些車商採用積極的租賃交易，提供更便宜的月費或更短的合約期限以吸引買家，許多汽車公司推出低利率促銷，試圖讓昂貴的電動車變得更實惠。

華爾街日報報導，對於消費者來說，這些促銷活動是一大優惠，有助於縮小電動車與傳統燃油車之間的價格差距，但也代表電動車這一曾經炙手可熱的市場正在失去吸引力。

汽車業者表示，折扣和降價是必須的，因為買家為電動車支付額外費用的意願不高。車商經常以折扣搶占市場份額或提振銷售人氣較低的車款，但也會降低利潤，並且可能損害其轉售價值。

疫情期間，汽車產業取消這類降價交易，部分原因是幾乎沒有庫存，到現在激勵措施與其他促銷活動的支出仍受到限制，幫助維持整個汽車商業的利潤提升。

然而電動車市場卻成為例外，部分原因是向電動車買家提供7500元抵稅祭出的新限制，以及對技術的需求放緩；買家也面臨其他挑戰，例如需要一個固定充電的地方。

4月生效的新規限制了符合補貼資格的電動車車型，許多受影響的品牌不希望銷售下滑，試圖以同等金額的銷售獎勵來彌補7500元稅收抵免的損失。

特斯拉的大幅降價也為其他車商帶來壓力，紛紛以降價作為因應措施。

根據購車網站Edmunds的數據，9月消費者在一輛電動車平均獲得約2000元的折扣優惠，一年前則需要額外支付1500元；9月整個汽車產業的買家支付的價格低於標價約930元。

車商表示，部分問題在於早期較富裕的電動車使用者已經購買自己的車，現在該產業面臨的是一群已經受到高利率和成本上升擠壓的消費者。

業者表示，目前折扣可能會持續下去，尤其是以租車的形式。

電動車的銷售成長放緩，特斯拉大幅降價也迫使其他車商紛紛降價因應。圖為一名消費者在...
電動車的銷售成長放緩，特斯拉大幅降價也迫使其他車商紛紛降價因應。圖為一名消費者在檢視一輛特斯拉的設備。(路透)

電動車 利率 利潤

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