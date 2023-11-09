這個品牌的手機超保值 安卓沒得比

一名手機店的職員正在為顧客介紹手機。(Getty Images)

下次要換新手機時，最好想像自己是在購買一輛汽車：最後的轉售價值與新買售價同等重要，最好一併考量。

華盛頓郵報報導，在美國，多數人在換新手機時都會出售或換購舊的手機，而舊手機的價值決定你要再掏多少錢出來購買新手機。

對於安卓 （Android）用戶來說，轉售的價值較吃虧，與其他高階智慧手機相比，二手iPhone 的保值率要高得多。根據市場統計機構BankMyCell公布的2021-2022年手機折舊報告指出，iPhone在四年後的平均折舊率為20.5%，而安卓為34.44%，但在第一年時兩者的差距達到了近20%，iPhone為13.83%，安卓為32.06%。

智慧手機幾乎是現代人生活中寸步不能離身、也是最昂貴的工具之一，特別是如果把行動服務的費用也計算在內的話；因此購買前最好考量所有的價格估算，包括轉售的價值。

以使用了兩年的谷歌（Google）Pixel 6手機為例，在大量收購與轉售二手智慧手機網站B-Stock上，有些磨損的二手Pixel 6每支平均售價為185元。

在該網站，類似情況、使用兩年的iPhone 13每支平均售價為410 元。這表示一支兩年的二手iPhone仍值原價799元的一半左右，而機齡相近的Pixel 6只值原價599元的30%。

不僅是Pixel，根據B-Stock的數據，2020年的二手iPhone 12值原價的35%，而同年上市的高階三星 Galaxy S20只能賣到原價的15%。

B-Stock客服總監杜比（Joe Dube）表示，幾乎所有二手安卓手機的價值與同類iPhone相比都有很大差距。

一支新的Pixel手機價格低於一支新的iPhone；三星頂級Galaxy S的價格則與同類型iPhone差不多。但如果幾年後能以比二手Galaxy S或Pixel高出數百元的價格賣出iPhone，那麼一開始選擇購買iPhone看起來就更划算了。