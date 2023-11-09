我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵獨家：拜登高爾夫球俱樂部會員曾遭FBI短暫調查

拜習會前 促中國釋放被不當拘留美國人聲音再起

這個品牌的手機超保值 安卓沒得比

編譯周靜芝 / 即時報導
一名手機店的職員正在為顧客介紹手機。(Getty Images)
一名手機店的職員正在為顧客介紹手機。(Getty Images)

下次要換新手機時，最好想像自己是在購買一輛汽車：最後的轉售價值與新買售價同等重要，最好一併考量。

華盛頓郵報報導，在美國，多數人在換新手機時都會出售或換購舊的手機，而舊手機的價值決定你要再掏多少錢出來購買新手機。

對於安卓（Android）用戶來說，轉售的價值較吃虧，與其他高階智慧手機相比，二手iPhone的保值率要高得多。根據市場統計機構BankMyCell公布的2021-2022年手機折舊報告指出，iPhone在四年後的平均折舊率為20.5%，而安卓為34.44%，但在第一年時兩者的差距達到了近20%，iPhone為13.83%，安卓為32.06%。

智慧手機幾乎是現代人生活中寸步不能離身、也是最昂貴的工具之一，特別是如果把行動服務的費用也計算在內的話；因此購買前最好考量所有的價格估算，包括轉售的價值。

以使用了兩年的谷歌（Google）Pixel 6手機為例，在大量收購與轉售二手智慧手機網站B-Stock上，有些磨損的二手Pixel 6每支平均售價為185元。

在該網站，類似情況、使用兩年的iPhone 13每支平均售價為410 元。這表示一支兩年的二手iPhone仍值原價799元的一半左右，而機齡相近的Pixel 6只值原價599元的30%。

不僅是Pixel，根據B-Stock的數據，2020年的二手iPhone 12值原價的35%，而同年上市的高階三星Galaxy S20只能賣到原價的15%。

B-Stock客服總監杜比（Joe Dube）表示，幾乎所有二手安卓手機的價值與同類iPhone相比都有很大差距。

一支新的Pixel手機價格低於一支新的iPhone；三星頂級Galaxy S的價格則與同類型iPhone差不多。但如果幾年後能以比二手Galaxy S或Pixel高出數百元的價格賣出iPhone，那麼一開始選擇購買iPhone看起來就更划算了。

iPhone 安卓 三星

上一則

獸藥卡巴多恐致癌 FDA宣布將禁售 業者反對

延伸閱讀

安卓第十代電視盒 感恩節特價169元

安卓第十代電視盒 感恩節特價169元
中國傳抵制印度製iPhone 15 蘋果：國行均在中組裝

中國傳抵制印度製iPhone 15 蘋果：國行均在中組裝
華為競爭、通路先降價… 蘋果不香了？新機在中國銷量下滑

華為競爭、通路先降價… 蘋果不香了？新機在中國銷量下滑
訂4支iPhone 15 Pro Max竟收到60支 他樂估可賺9萬多

訂4支iPhone 15 Pro Max竟收到60支 他樂估可賺9萬多

熱門新聞

許多小家電都讓家庭主婦後悔購買。（Getty Images）

買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」

2023-11-03 16:50
在亞馬遜網站暢銷的Crock-Pot加熱便當盒，讓你午餐時，可有一碗熱湯或美味的燉菜暖暖胃。（亞馬遜網站）

讓你吃熱騰騰飯食 加熱便當盒2萬人愛用

2023-11-07 10:08
在物價高漲的年代，如今飛機上最熱門的艙位不再是最前面的頭等艙或是商務艙。Photo by Its me Pravin on Unsplash

豪華經濟艙 成長途飛行搶手座位

2023-11-03 12:54
烘衣機的功能非常明確：把剛洗好的衣服烘乾；但隨著科技的進步，現代烘衣機所提供的一系列功能遠超出了這一基本要求。美聯社

除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事

2023-11-08 13:13
藍莓經過冷凍，更容易攝入其中的抗氧化劑。(Getty Images)

新鮮不見得更好 冷凍藍莓更易取得這個養份

2023-11-02 10:08
專家建議長者換房，應考慮單層住宅。(Getty Images)

退休換小房？新家有這五特點生活更方便

2023-11-06 09:30

超人氣

更多 >
除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事

除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事
紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴

紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴
「愛上了絕不放棄」星座排行 天蠍執念驚人、這星座被甩鬥志旺

「愛上了絕不放棄」星座排行 天蠍執念驚人、這星座被甩鬥志旺
葉門叛軍出手 擊落美軍造價3000萬MQ-9「死神」無人機

葉門叛軍出手 擊落美軍造價3000萬MQ-9「死神」無人機
鋼鐵人、黑寡婦回歸「復仇者5」？漫威執行長首度回應

鋼鐵人、黑寡婦回歸「復仇者5」？漫威執行長首度回應