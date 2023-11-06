加油、買菜、買電子品 這幾天到商店較省

專家表示，許多大型電子產品，一周中最好的購物日往往是在星期一。(Getty Images)

想買到最划算的商品，除了貨比三家之外，有時掌握「對的時間」比什麼都重要。理財網站GO Banking Rates指出，在一周的特定日子裡，某些商品的價格會便宜一些，而掌握最佳購買時間在某些情況下可以為荷包省下不少錢。

周一採購電子產品

如果家中想添購一台新電視或電腦，最好在日曆上做個記號。消費網站Gadget Review執行長佛瑞伯格（Rex Freiberger）表示，許多大型電子產品，一周中最好的購物日往往是在星期一。零售商 通常會在這時提供製造商返利（manufacturer rebate），因此消費者有時能撿到便宜、買到更優惠的商品。

周三去買菜

每周三上超市或大賣場買菜可以省下不少錢。消費雜誌The Worthy Goods創辦人安德森（Susan Anderson）說，許多商店都會在周間推出特價商品，並對接近保質期限的商品進行降價。

在好市多 、山姆會員俱樂部和其他倉儲式賣場，可以在一周的每一天都找到超值優惠商品，但周二和周三尤其適合前往採購。安德森說，這兩天往往不太忙，商家通常會在周間提供折扣，以吸引更多顧客上門。

周一或周二加油

油價 居高不下，更要策略性地選擇為車子加油的日子。安德森說，油價每天在變，而周一與周二往往是最便宜的加油日，因為一周剛開始，駕駛人加油的需求通常較低。

周四可逛百貨公司

與一周中的其他日子相比，百貨公司更有可能在周四提供更多的優惠。安德森說，這是新的折扣開始、舊折扣結束的時候，可以在上一季的商品中淘到一些便宜貨。