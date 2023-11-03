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冬天保暖好物 絨毛內襯緊身褲2.8萬人愛

編譯周靜芝 / 即時報導
Baleaf絨毛內襯緊身褲獲得近2萬9000名購物者4.4星的評價。（取自亞馬遜網站）
Baleaf絨毛內襯緊身褲獲得近2萬9000名購物者4.4星的評價。（取自亞馬遜網站）

冷颼颼的天氣裡，沒有什麼比衣櫥裡有一條舒適好看的緊身褲更能發揮保暖功效，例如專為寒冷天候設計的搖粒絨（fleece）內襯緊身褲。

Baleaf搖粒絨內襯緊身褲（fleece-lined leggings）在亞馬遜網站售價30 元到33元，並獲得近2萬9000名購物者4.4星的評價。這款舒適的毛絨緊身褲成為顧客的最愛，原因不難理解，它是由柔軟而富有彈性的人造纖維製成，有25種不同顏色可供選擇；具有貼身、支撐性強的特點，高腰設計可透過隱藏式抽繩固定。柔軟的毛絨內襯能鎖住溫度，外層防水布料則能在雨雪天保持乾爽，是冬季寒冷天候的最佳選擇。

更方便的是，這款毛絨緊身褲還有口袋。兩個側袋、一個內袋和一個後口袋，無論是出門辦事或到戶外活動，都有足夠的空間放鑰匙、手機、錢包和其他任何需要的物品。事實上，許多的消費者都說最適合在寒冷天氣運動和健行時穿上它。

一位網友在亞馬遜留言說，這款緊身褲堪稱完美，很適合涼爽的天氣。她穿著它散步、健行，在家裡穿也很舒服；口袋很安全，大小正好可以放手機、鑰匙或其他必需品，讓她在步行時可以解放雙手。當她穿上時，就像把自己裹在一條超柔軟的毯子裡；而且，看起來也很棒。

另一位消費者說，這是她穿過最暖和、最舒服的緊身褲，就像在寒冷的日子裡，每條腿都裹在溫暖的毯子內。還有人留言說，沒有這條緊身褲，她不知怎麼活過冬天？她在華氏25度的低溫下、穿過雨中的泥濘跑步，穿著這條緊身褲依然感覺既舒適又溫暖。

亞馬遜 低溫

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