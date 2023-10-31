滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈

經常運動或健身的人，就需要投資一雙優質的跑步鞋。Getty Images

節儉是一種美德，但有時候太過於節儉可能會讓人付出「代價」，失去許多生活的樂趣。理財網站GO Banking Rates指出，有些消費是值得的，因為它們可以提高生活的品質；這就是為什麼必須弄清楚什麼時候該節儉、什麼時候該打破節儉習慣的原因。

以下是該網站認為生活中有4件值得打破節儉習慣的「小奢侈品」：

1. 提升睡眠品質的床墊

大多數人一生中約有三分之一的時間是在床上度過的，睡眠直接影響著生活品質，因此有必要多花些錢買一張高品質的床墊。在床墊上所投資 的，可以大大改善睡眠品質，讓第二天醒來時充滿活力，絕對值得。

2. 舒適的跑步鞋

經常運動或健身 的人，就需要投資一雙優質的跑步鞋。如果在這上面捨不得花錢，可能會帶來更多的傷害；應該沒有人會想要為了沒有一雙合適的鞋子而受傷。

3. 合適的手機方案

如果因業務因素須經常使用手機或打電話，就需要花些錢購買一個適合自己需求的手機方案，這樣就不必擔心服務中斷。為了省錢，有些人會選擇更低階的方案或費用更便宜的電信商，但應該沒有人想經常被一些服務的問題所困。

4. 度假與旅行

儘管花大筆錢在度假和旅行上，可能會讓人覺得是有錢人的專利，但事實上，無論預算 多少，每個人都負擔得起一次假期，可以根據自己的預算選擇不同類型的旅行；畢竟這種豐儉由人的消費是值得的，因為旅行途中的經歷與發生的故事可以讓人津津樂道許多年。

以下是可以在省錢的方式下，還可增加旅行樂趣的幾種方法：

・選擇「居家度假」（staycation），這樣就可以深入探索自己的家鄉。

・在旅遊淡季出行，以獲得更多優惠。

・探訪親朋好友，尋求低廉甚至免費的住宿。