滋養頭皮修護分叉 不到10元護髮油六萬人愛

護髮油是最簡單、最常用的頭髮保養方法之一，但市售護髮油種類繁多，很難找到真正有效的。Getty Images

乾燥、分叉和髮量減少是許多人尋求頭髮護理的主要原因。根據雅虎 新聞報導，護髮油是最簡單、最常用的頭髮保養方法之一，但市售護髮油種類繁多，很難找到真正有效的。

Mielle Organics的迷迭香薄荷頭皮和頭髮保養油，獲得成千上萬消費者好評。取自Amazon

根據亞馬遜 網站上6萬1000名購物者的評價，Mielle Organics似乎找到了護髮的奧秘，其銷量第一的迷迭香薄荷頭皮和頭髮保養油（Rosemary Mint Scalp & Hair Strengthening Oil），獲得成千上萬消費者好評，都說這是他們嘗試過的最好的產品。

這款護髮油質地輕盈、營養豐富，富含生物素，既可用於日常護髮，也可作為防止頭髮受損的深層護理。現在，在亞馬遜上的售價不到10元。

根據消費者與該品牌宣稱，Mielle Organics護髮油有兩大強項。首先，它能平順與滋養分叉的髮梢與毛囊，使頭髮看起來光滑、整潔；其次，它富含30多種精油及營養成分，能立即舒緩乾燥的頭皮。

這些成分能深入滲透頭皮，促進血液循環，預防和消除頭皮屑，舒緩頭皮癢與敏感皮膚；並且適用於所有髮質，並帶有迷迭香薄荷的舒緩香味，但味道又不至於過度濃烈。

一位購物者留言說，這款產品非常滋潤；多年來，她的頭皮乳痂（cradle cap）部位一直有塊乾燥的斑塊，為了治癒和舒緩它，她用盡了所有方法。她說，在使用Mielle Organics的護髮油五個月後，她發現對頭髮的生長與益處與過去相比有如天壤之別，「我感覺頭皮發生了奇妙的變化」。

其他消費者也稱該款護髮油為頭髮和頭皮帶來「奇蹟式生長」。一名網友則強調，「一定要買」；她說，這是她回購最多的護髮產品之一，她用它來治療生完兩個寶寶後的產後落髮，「效果超級好」。