萬聖節「貴得嚇人」 糖果漲價7.5%

通貨膨脹加上進口原料漲價讓美國的糖果價格跟著漲，導致今年要過萬聖節民眾的開銷也增加。(Getty Images)

今天是萬聖節 ，今年過萬聖節除了裝神弄鬼嚇人，糖果價格也貴得嚇人。

加州 43歲居民阿爾瓦雷斯(Gretchen Alvarez) 說，她買不起一包24元的防過敏有機糖果，只買了幾袋一般的便宜糖果，而且打算限制每個上門「不給糖就搗蛋」的人只能拿一顆糖，不再像過去讓人盡情取用。

聯邦勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)的統計顯示，9月糖果和口香糖價格較去年同期上漲7.5%；全國零售聯盟(National Retail Federation)稱，今年萬聖節全美糖果、服裝和其他開支將達122億元的歷史新高，較去年大增15%，光是糖果就花費36億元，年增幅16%。

新澤西州 31歲居民巴卡薩門托(Valentina Casamento)是線上服裝經銷商，她最近注意到一袋士力架(Snickers)和其他巧克力的混合包裝糖果售價約13元，過去同款產品只要9元；但看在一年才過一次萬聖節的份上，還是忍痛花了50元。

金融服務業者ING稱，巧克力主要成分可可今年大漲61%，創數十年新高；加納和喀麥隆等主要可可生產國的收穫期因持續降雨而延遲，影響供應，也推高糖果價格。

可可價格擠壓巧克力製造商利潤。生產彩虹糖(Skittles)和M&M's等糖果的瑪氏(Mars)發言人表示，持續高通膨和材料價格飆升，該公司盡可能吸收成本，上次漲價是6月份。

正因價格高得嚇人，民眾今年紛紛縮減糖果採購量。強納森(Crystal Johnson)看到一袋155顆迷你巧克力在大賣場售價21.97元後決定只買兩袋；去年她可是買了五袋，每袋價格16元。

克利夫蘭27歲的甘乃迪(Caroline Kennedy)說，在家附近買的混合袋裝糖果要15元，去年才11元。