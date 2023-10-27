即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

大型連鎖賣場好市多(Costco)。美聯社

大型連鎖賣場好市多 (Costco )採用和其他零售業不同的會員制，提供售價更低廉的商品，不過許多消費者還是對於花錢入會感到遲疑，但是購物專家表示，即使不常去好市多賣場購物，但加入好市多會員附帶三大福利 ，還是值得考慮。

有不少消費者加入好市多會員後，發現自己鮮少去賣場購物，不免興起退出會員的念頭，不過理財網站The Ascent撰稿人貝克曼（Maurie Backman）認為，光是以下這三大福利就值得成為好市多會員。

一、好市多旅遊行程優惠與完整售後服務

許多消費者都不知道好市多其實也提供一系列價格優惠的旅遊行程，消費者可以透過網路或親自致電預訂。

和自行安排的行程或是向旅行社接洽的成本相比，好市多提供的部分旅遊行程確實可以為消費者節省荷包；更重要的是，一旦行程出現狀況，還可以獲得好市多旅遊團隊的全力支援。

二、電子產品保固期延長

只要在好市多購買筆電或電視等電子產品，保固期會比其他零售賣場來得長，光是這項附帶福利為消費者省下的金錢就足以抵銷入會費。

凡是在好市多購買電子產品，可享有保固期延長至第二年的服務，和一般電子產品保固期一年，確實讓消費者更加安心，尤其是購買價格較高的電子產品，例如電腦。

另外不論是賣場或透過Costco.com網路平台購買電子產品，好市多還會提供免費的技術支援。

三、節省眼鏡費用

在Costco賣場選購眼鏡，不但售價比其他買場來得便宜，選購眼鏡也會變得更加輕鬆。

如果消費者居住地附近沒有好市多實體賣場，也不用煩惱，因為好市多推出全新的眼鏡配戴虛擬裝置，幫助消費者輕鬆透過網路即可選購一副新眼鏡。

這項新技術只要消費者上傳自己的臉部影片，然後就可以看到配戴不同眼鏡的模樣，便於挑選最合適的眼鏡。