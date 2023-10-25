年底前到麥當勞點餐 每周五可獲送中包薯條

速食業龍頭麥當勞推出新一波促銷活動，年底前每星期五只要點任何餐飲，就送一份中包薯條。路透

對消費者來說，這是個好消息：連鎖速食業龍頭麥當勞 已經養成免費贈送食物的習慣。在最新一波促銷活動中，消費者在年底前的每個星期五只要點任何餐飲，就可免費獲得一份中包薯條。

「周五免費薯條」（Free Fries Friday）優惠活動從10月27日（周五）開始，每周持續至12月29日（周五）截止，總計有10次機會可享受此一優惠。

想獲得免費薯條，必須先用手機下載麥當勞的App ，並註冊一個帳號。在指定的星期五打開App後，手機頁面會跳出該項優惠的提示，免費中包薯條也可以在「優惠」（deal）項目中找到。

要注意的是，如果當天使 用了免費薯條的優惠，便無法使用App中的其他優惠。

速食業巨人也曾在7月的「全國薯條日」（National French Fry Day）送出免費薯條。今年1月，麥當勞為歡慶麥克雞塊（McNuggets）上市40周年，也向顧客免費贈送了六塊麥克雞塊。

而就在上個月，麥當勞為慶祝「全國芝士漢堡日」（National Cheeseburger Day），雙層芝士漢堡僅售超低價50美分。