王妃女星都愛用 這款護膚油9.5萬人喊讚

英國凱特王妃與好萊塢女星都靠Bio-Oil護膚油擺脫妊娠紋。Getty Images

長期以來，Bio-Oil 都是一些知情人士用來淡化疤痕、妊娠紋或為肌膚補充水分的平價美容秘方。不論是多金如實境秀明星金·卡戴珊（Kim Kardashian），還是尊貴如英國王室的凱特 王妃，她們都認為這款護膚油能讓她們的肌膚擺脫妊娠紋。

隨著社群媒體抖音 （TikTok）的推波助瀾，新一代的粉絲更將Bio-Oil拱上了美容聖品的寶座。這款售價9.99元、在亞馬遜 網站排名第一的暢銷護膚油，擁有超過9萬5000個4.6星好評，消費者對它的用途廣泛最為稱道。

Bio-Oil的配方能增強皮膚彈性、減少皺紋，有助淡化疤痕、妊娠紋與黑斑。取自Amazon

Bio-Oil之所以受歡迎，主要是因為它確實有效。它由多種精油製成，富含維生素A、E、洋甘菊、向日葵及薰衣草，這些精油混合在一起，形成刺激膠原蛋白生成的最佳護膚品。膠原蛋白能增強皮膚彈性、減少皺紋，有助淡化疤痕、妊娠紋和黑斑。

這些精油還能為肌膚提供重要的水分，保持肌膚濕潤；此外，Bio-Oil的配方不會堵塞毛孔，適用於油性、乾性或混合性皮膚的人。對於剛因剖腹產留下疤痕、或懷孕時產生妊娠紋的人來說，Bio-Oil還同時有止癢的功效。

累積大票明星級粉絲

奧斯卡 影后荷莉·貝瑞（Halle Berry）也為這款產品的功效背書，她在 Instagram上對粉絲說，她個人認為這是唯一能有效去除妊娠紋的產品。她說，她已經用了15年了，生下兩個孩子的妊娠紋，都是靠Bio-Oil撫平；她小時候練體操留下的疤痕，也是這款護膚油幫了她。

歌手克莉絲汀·錢諾維斯（Kristin Chenoweth）在接受健康生活網站Prevention訪問時表示，她會在眼睛周圍和笑紋抹上這款護膚油，她愛死Bio-Oil，想讓人們都知道它。她說，如果堅持使用，效果會十分顯著。

一位71歲消費者在評論區留言說，Bio-Oil是市場上最好的護膚品。她每天各在早上及睡前使用，小細紋都消失了，皮膚變得光滑、看起來更有光澤。她說，是一位醫生向她的朋友推薦了這款產品，朋友又告訴了她；她已經買了好幾瓶準備當禮物送人。

一位開心的網友分享說，去年夏天她被狗咬了一口，用盡一切方法都無法消除疤痕，膝蓋上也有一道抓傷留下的痕跡，身上還有水痘和手腕手術留下的疤痕；而這款護膚油統統都能搞定。