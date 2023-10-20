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軟如雲堆不起皺 四季皆宜的床單組12 萬人愛

編譯尤寶琪／即時報導
Sonoro Kate床單組。圖取自Amazon網站
Sonoro Kate床單組。圖取自Amazon網站

床單無論是衛生原因或耐用性因素，每隔幾年總免不了要汰換一次；但與其花個數百元，買套免不了要在幾年內就換掉的床單床套，不如上亞馬遜考慮一下，那裡有許多品質相同但價格卻更加實惠的選項；如果你喜歡四季皆宜的絲滑超細纖維床單，那不妨看看下列超值優惠。

Sonoro Kate床單組，是由1800支超細纖維紗製成的四件套組，包括兩個枕頭套、一件床單和一件床包(fitted sheet)，可讓你不用搬動床墊，就輕易將厚度達16英寸的床墊包覆起來；加大雙人床(Queen size)套裝，在亞馬遜上的售價根據顏色從26元到40元不等。

所有織物都採用相同的超細纖維材料製成，即使經過多次洗滌，觸感仍柔軟且不易起皺；建議以冷水洗滌並低溫烘乾。

溫暖而透氣的面料讓這款床單套組在眾多選項中脫穎而出，並贏得了超過12.4萬名購物者4.6星的好評；其中有幾位消費者形容它如「奶油」般絲滑柔軟，是「有史以來最好的床單」。

一位消費者評論說，「我最近開始了尋求最舒適睡眠體驗的道路；天哪，Sonoro Kate床單套讓我覺得中大獎了。」另一位則說，「這床單就像包著絲綢的棉花糖雲堆；我發誓，我躺在上面的那一刻，感覺像是自己被一千隻小泰迪熊輕輕地擁抱著。」

亞馬遜 低溫

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