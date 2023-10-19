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五種住家飾品 連設計師都在舊貨店買

編譯莊瑞萌／即時報導
Photo by Jessica Ruscello on Unsplash
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Apartment Therapy網站報導，二手商店可作為二手家飾的藏寶庫，用來提升民眾家中空間的個性與風采。設計師建議民眾可在舊貨商店眾多的商品中，找到最物超所值的寶藏。

首先就是花瓶。Marian Louise Designs設計師梅奇姆(Mimi Meacham)，在逛當地舊貨商店時，建議可以先從尋找花瓶著手。她說，「花瓶可以用來插花，也可以單獨展示，在舊貨商店的獨特商品是最棒的。」舊貨商店通常有各種設計風格的舊花瓶，讓民眾容易找到符合自我風格和家居裝飾的物件。

第二則是純銀餐具。全新純銀餐具有時要價不菲，因此，梅奇姆建議可在舊貨商店尋找，不只能讓餐桌看起來漂亮，也可以在晚餐聚會引發話題討論。她說，「我喜歡收集混搭的銀質餐具組，賓客通常也喜歡與其他賓客拿到的餐具相互比較。」純銀製的古董餐具經常會失去光澤，帶回家好好擦拭一下，就能讓這些餐具恢復閃閃發亮。

第三則是相框。梅奇姆說，「新相框可能不便宜，找一個金色或其他精緻的古董相框可以幫民眾省錢並為牆壁增添魅力。如果相框看起來有點暗沉，拆下玻璃徹底清潔即可，然後再依據不同材質擦拭相框，或使用木質清潔劑將上面的灰塵或顆粒清除。」

第四是厚重透明玻璃用品。Design Hutch設計師斯普雷克曼(Brooke Spreckman)說，「透明玻璃感覺昂貴，用來陳列時大多可以搭配所有的色彩組合。」舊貨商店可以找到各種風格與設計的厚重透明玻璃，包括玻璃碗、玻璃果盤、玻璃雕像、彩色玻璃燈。

第五則是手工陶瓷器。斯普雷克曼建議，可在舊貨商店尋找具有手工質感的獨特陶瓷器，提升空間感。她說，「我會找那些看得出來是出於某人製作的獨特陶瓷品，那是其他地方找不到的。」這些物件的風格通常會馬上吸引消費者的目光，購買時，務必將陶瓷器倒過來，檢查底部是否有製作者署名的標記，表示這件陶瓷器物是手工製作的。

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